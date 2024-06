Fundacion Orguyo ta haci un yamada urgente riba tur miembro honorable di Parlamento di Aruba pa duna nan voto decisivo riba e ley di iniciativa cu lo introduci matrimonio di mesun sexo riba nos dushi isla. E votacion anterior a keda na un empate, cual ta haci e votacion di dia 19 di juni uno crucial. Un empate e biaha aki lo resulta den rechazo di e legislacion esencial aki, un atraso cu nos no por permiti.

E benificio di e ley aki kisas no tin un impacto grandi pa abo personalmente, pero si lo por ta di suma importancia pa un ser keri, un ruman, yiu, sobrino, nieto, primo, bisiña, colega di trabou y of conocirnan y amigonan cu nos tur ta stima.

E ley aki si lo tin impacto riba e siguiente puntonan pa pais Aruba;

IMPACTO POSITIVO DI E LEY

Bienestar y Salud Mental:

– Lo mehora salud mental y bienestar di individonan LGBTQ+.

– Tur hende lo haña mesun derecho y reconosimento.

– Lo reduci stigma y discriminacion.

Bullying y Discriminacion:

– Lo manda un mensahe fuerte contra bullying y discriminacion den scolnan y trabou. – Nos hubentud lo crese den un ambiente cu ta balora igualdad y respet.

Benificio Economico:

– Aruba lo postula su mes riba e lista di destinacionnan progresivo y inclusivo. – Lo atrai mas turista y boost nos industria di Turismo den un clase mas halto.

Harmonia Social:

– Lo promove un harmonia social y e balornan di un comunidad diverso. – Lo yuda minimalisa division y crea un sociedad mas supportive.

Ta importante pa nota cu un voto na fabor di e ley aki NO ta un voto contra e religion di ningun hende. E legislacion ta pa sigura derecho igual pa tur, mientras ta respeta e diversidad di creencianan personal y balornan di cada individuo.

CONSECUENCIA DI UN VOTO NEGATIVO OF UN EMPATE:

Daño di reputacion:

– No pasa e ley lo mancha e reputacion di Aruba riba e nivel internacional. – Esaki lo desmotiva turistanan cu ta prefera destinacionnan cu ta sostene igualdad y derecho humano.

Tencion Social:

– Exclusion continuo y discriminacion lo haci e problemannan di salud mental y tencionnan social aun mas grandi.

– Lo stroba nos progreso como un sociedad husto y corecto.

Impacto Economico:

– Un voto negativo of empate por yega na perdida di ingreso di turismo. – Esaki lo impacta negoshi y empleo, y finalmente afecta nos economia.

Nos ta urgi tur miembro honorable di Parlamento pa considera e puntonan aki y duna nan voto na fabor di e ley di iniciativa pa introduci matrimonio di mesun sexo. E voto aki ta affirmando nos compromiso pa igualdad, bienestar mental, y prosperidad economico pa tur cu ta biba riba e isla. Ban no laga politica di algun tin consecuencia negativo pa e resto di e comunidad.

Fundacion Orguyo Aruba

Sr. B.C. Ponson Jr.

Sr. E.E. Irausquin

Sra. L.L. Croes

Sr. Dr. J.A. Tores Rivas