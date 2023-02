Fundacion Orguyo Aruba a tuma nota di e conseho di casacion cu Gobierno a laga pidi, y esaki ta confirma locual Orguyo a bin ta trece dilanti for di 2019, cu exclui parehanan di mes un sexo di matrimonio ta discriminatorio y cu esey no ta wordo tolera pa Aruba su Constitucion. E conseho ta bolbe confirma e veredicto y interpretacion di Hof riba e tematica aki.

Bay casacion pues no ta bay trece ningun cambio pa cu e obligacion cu tin pa habri e matrimonio pa parehanan di mesun sexo na Aruba. Pa e motibo aki Orguyo ta lamenta cu Gobierno a bay den casacion pa e parti cu Hof lo a surpasa su autoridad. Mirando cu e conseho di casacion mes ta bisa cu matrimonio mester bin, Orguyo no ta compronde e valor agrega pa gasta fondonan publico pa sigui bringa esaki. Esaki mirando cu e esencia di e veredicto lo no cambia. Especialmente si tene na cuenta cu e decision aki ta haci cu e discriminacion mester sigui perdura mas largo cu ta necesario.

Orguyo ta di opinion cu Hof a cumpli debidamente cu su tarea. Na momento cu Aruba a haña su Status Aparte na 1986, Aruba a bira e promer pais den reino Hulandes, na unda cu Corte ta haña e tarea pa salbaguardia cu nos leynan ta cumpli cu tur derecho humano ancra den nos propio Staatsregeling van Aruba, esta NOS Consitucion.

E tarea aki, ancra den articulo I.22 di nos Consitucion, ta comparabel na e tarea di Supreme Court di Merca, na unda por hala un ley un banda si esaki ta wordo considera inconstitucional. Evidentemente e fundadornan di nos Pais, incluso nos libertador Betico Croes, a haña derechonan humano asina importante, cu a pone e tarea aki den man di Corte pa salvaguardia cu nos leynan debidamente ta cumpli cu tur derecho humano stipula.

Na momento cu Corte determina cu un ley ta bay en contra di un of mas derecho humano menciona den nos Constitucion, e Corte ta obliga pa no aplica e ley. Pero segun Hoge Raad no aplica e ley no ta suficiente. Corte mester wak si e por kita e discrepancia cu ta existi tambe (HR 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2614 r.o. 3.4.7 e.v.).

Den e caso specifico aki, na momento cu a nota cu exclui parehanan di mes un sexo ta discriminatorio, e unico opcion ta pa habri dicho matrimonio. Pues no tin escohencia politico mas cu por haci, paso ta un respuesta tin: habri matrimonio. Mirando cu no tin escohencia politico cu por haci, ta tarea di Corte pa salvaguardia cu derecho humano di cuidadanonan realmente ta wordo respeta. Esaki segun nos propio Constitucion y basa riba hurisprudencia di Hoge Raad.

Orguyo semper a tene na cuenta cu e caso aki por bai casacion. Maske ta lamenta cu mester a yega asina leeuw, ta totalmente prepara pa e proceso. Nos tin tur confiansa cu Orguyo lo bolbe haña rason serca Hoge Raad.

Ta evidente cu e discriminacion, confirma door di Hof y conseho di casacion, no por sigui. Mientras cu e proceso na Hoge Raad ta cana su caminda, e legislador di Aruba lo mester percura pa pone un paro na e discriminacion aki inmediatamente. Orguyo lo sigui dialoga cu stakeholders y traha pa yega na un Aruba inclusivo, na unda derechonan humano ta wordo respeta y tur hende por biba den harmonia cu otro y por yega na desaroya nan mayor potencialnan.