E Fundacion Music Hub Aruba ta anuncia cu gran orguyo e lansamento di su evento nobo y dinamico — “One Tribe”: Edicion Paintball Tournament — cu lo tuma luga riba dia 22 di november 2025 na Parkietenbos Paintball Field desde 3:00PM.

E evento innovado aki ta invita tur hende cu gusta aventura, musica y e comunidad henter pa pasa un dia di diversion, union, y musica en bibo, tur cu un meta significativo.

E evento aki no lo ta posibel sin e apoyo di CEDE Aruba and ‘Let’s Act Program – Empoderando participacion cultural’.

Tur e ganashi lo bay pa fortalece participacion di comunidad y pa crea mas oportunidad di presentacion enbibo pa nos bandanan y musiconan local. Tambe, e Aruba Paintball Federation lo deleita nos cu tasty bites y bebidanan.

Durante e dia, e bandanan lo tuma parti den e torneo di paintball, mientras cu otro lo toca musica enbibo riba e tarima, pa mantene e energia y ritmo na un nivel halto henter dia.

“E torneo aki no ta solamente tocante musica ni competencia — e ta tocante colaboracion, energia y participacion,” segun Ivan Díaz, Presidente di Fundacion Music Hub Aruba. “Tur encuentro ta yuda nos sigui construi mas tarima pa nos bandanan y fortalece e laso entre comunidad y musica.”

Yamada pa Ekiponan (Team) y Participacion di Comunidad

E torneo ta habri pa ekiponan di bandanan local y grupo di comunidad cu ta busca un experiencia unico pa promove union, trabou den grupo y creatividad.

Tin 12 bandanan cu a registra caba, pero ainda tin algun espacio limita pa mas participantenan. Ekiponan interesa por registra via e pagina di social media di Fundacion: Instagram y Facebook (@themusichubarubafoundation).

No ta importa si bo ta un hungado competitivo of simplemente kier pasa un dia divertido, e evento aki ta promete accion, musica y bunita vibra di comunidad. Y banda di e wega, bishitante lo por gosa di actividadnan familiar, stand di cuminda local, y presentacion enbibo di algun di e talentonan mas grandi di Aruba — un celebracion real di union y musica.

Fortaleciendo Musica y Cultura Local

E fondo cu lo wordo recauda lo bay directamente pa e mision di Fundacion Music Hub Aruba, cu ta traha pa fortifica e ecosistema musical di Aruba, incluyendo:

• Facilita oportunidadnan pa presentacion enbibo

• Suministra espacio pa ensayo y creatividad

• Organisa eventonan cultural colaborativo cu ta uni artistanan cu e comunidad y talento den desaroyo.

Bini pasa un dia inolvidabel di union, ritmo y diversion — pasobra ora musica y union ta topa, nos tur ta bira ‘One Tribe’.