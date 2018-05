Fundacion Movimiento ta Bida Seccion Tanki Leendert 60 plussers di bishita na SETAR

Nos a ricibi un grupo di mas di 50 persona cu ta personanan grandi cu kier a sa mas di SETAR y tecnologianan nobo.

E team di Marketing y CSR hunto cu Corporate Communications a atende e grupo cu intercambio di pregunta na unda cu ehecutivonan di SETAR a contesta y a duna varios tipnan valioso. Naturalmente Sra. Roxana Ras, hefe di Marketing di SETAR a motiva nan pa haci uso di e pagonan via e Self Service Kiosknan, SETAR complete, pagonan den diferente forma via banco y con pa download SETAR app. entre otro.

Na final a saca 4 ganador di premio cu ta Maria Tromp, Annie Maritza Reyes, Miguel Tromp y Runa Jacobs cu a gana un gift certificate di 100 florin hunto cu su paquete di regalo.

Nan a keda masha contento y naturalmente nos a brindanan drigidek, panboyo y bolo, coffee y juice. Danki na tur cu a haci posibel pa nos a take care di e grupo di clientenan fiel di SETAR. Riba e potretnan por mira e ganadornan di e premionan y algun shots durante e session di informacion pa nan.

