Fundacion Movimiento ta Bida cu simposio tocante dolor di lomba

Den luna di october, dia 9 di october pa ta exacto, Fundacion Movimiento ta Bida lo tin un Simposio pa atende, den su mayoria, dolor di lomba. Sr. Harold de Miranda cu e relato.

Lo atende e manera con nos ta sinta riba un stoel, y tambe e manera con nos ta para tambe ora cu nos ta haciendo cierto actividadnan. E simposio aki ta specialmente pa hendenan cu ta den e trabao ey, dus fisioterapeut, dokternan, y tambe esunnan cu ta haci trabao sinta, esun cu ta sinta tras di computer constantemente, esun cu ta sinta tras di un lessenaar ta haci trabao. Nos no ta paga tino, segun Sr. de Miranda, pero poco poco nos ta dañando nos lomba.

Den e simposio aki lo bay atende e problemanan aki, cu por causa cu bo ta bay hasta un hernia. Bo por haya dolor di cabes, etc. Pero e problema mayoria di biaha ta bin door di nan postura ta malo.

A purba di haya cifranan for di dokternan, fisioterapeut, chiropractic y nan a bin haya sa cu tin varios hende cu ta yega cu e problema ey na nan consultorio. Di experiencia di bida, segun Sr. de Miranda, nan a haya tende hopi di hendenan cu tin problema cu esaki. E cos aki no ta solamente Aruba, pero e ta internacional. P’esey mes a trece un professor, dr. Erick Pepper, cu lo bin duna un splicacion, ya cu e si a haci un research completo na Universidad di San Fransisco, California. Y e si tin e cifranan. Tin e cifranan di cuanto hende ta meld ziek, pero no di cuanto hende ta meld ziek specificamente cu e dolornan aki. Esaki kisas lo por haya na SvB. Pero como fundacion, nan no tin e cifranan aki precies.

E simposio aki ta pa tur hende. E fundacion ta enfoca hasta ariba muchanan di scol. P’esey tambe nan ta spera cu por bin hopi docente, pa asina pasa e informacion over pa e muchanan sinta den klas. Awendia muchanan no ta sinta straight mas den klas. Dus eigenlijk e dañamento di e curpa, di musculonan, ta cuminsa den klas ya cu muchanan awendia ta sinta ta colga, etc.

Si tin un docente cu ta para dilanti klas, y e sa di esaki. E por stimula e alumnonan pa nan cuminsa siña desde un principio, pa sinta drechi, sinta recht op y pa corda no dobla bo curpa bay dilanti, segun Sr. de Miranda. E cosnan aki no ta bin di awe pa mañan. E ta dura añanan largo. Pero unabes cu bo cuminsa sinti e sintomanan di dolor di cabes y dolor di lomba, e cos ey no ta kita zomaar. Esey mester preveni.

Ta p’esey e fundacion ta proactivo y nan ta purba bin cu esakinan dilanti, pa nan sa cu tur hende por haya un manera pa sinta mas miho pa asina no sufri di dolor cu no mester.

Aña pasa professor dr. Erick Pepper a bin Aruba y den un combersacion cun’e, e dr. a bisa cu el a caba di haci full un investigacion na un aparato nobo. Y el a introduci esaki cerca nan.

E aparato chikito aki, Upright Go, ta algo cu eigenlijk loke e ta haci ta, cu ta peg’e patras di lomba y e ta mustra cada rato, via un app, cu bo no sinta straight, e ta dunabo un tril chikito den lomba, pa recordabo cu bo mester drecha bo postura. E aparato aki ta costa mas o menos 100 dollar. Y cada participante na e simposio ta haya un gratis. Y esey ta inclui den loke nan ta paga. E ta bin cu’n buki, ta download e app. Y na final di e simposio, e dr lo splica na tur presente, con por yega na uza e aparato aki.

E ta algo, e no ta bay kita e dolor, na ningun momento, pero si e ta bay yuda pa sinta bon. E ta un programa, pero ora cu download e app, e ta bay yuda e persona precisamente con pa haci esaki. E ta algo sumamente bon, algo nobo. Pa prome biaha e lo wordo introduci na Aruba, y e ta bin for di Israel. Y e fundacion ta sumamente contento di por ofrece esaki na e pueblo di Aruba.

E simposio lo tuma luga dia 9 di october y e ta cuminsa pa 9 or. Pero ta cuminsa registra pa 8 or. Ta cuminsa pa 9 or te cu 2 or di merdia. E prijs ta inclui un breakfast. E lo tuma luga na Renaissance. Y e aparato lo ta completamente gratis, pa cada uno cu registra. Manera cu nan yega mainta trempan nan lo haya esaki den un goodie bag.

Por ultimo, Fundacion Movemento ta Bida, ta gradici AZV, SVB, gobierno di Aruba y tambe Cede Aruba. Visser Trading tambe y Sr. de Miranda ta sumamente contento cu e hendenan ta wak den e simposio aki. E no ta pa grandi, e no ta pa chikito y ni mediano. E ta pa tur hende.

Registracion ta habri caba y por yama Sr. Harold de Miranda, 593- 0854 of check na Fundacion Movimiento ta Bida, den edificio di Ibisa. Por yega na Ibisa y registra eynan tambe. Te asina leu, e relato di Sr. Harold de Miranda, di Fundacion Movimiento ta Bida.

Comments

comments