Fundacion Movimento ta Bida ta contento cu e apoyo di Setar pa organisa un proyecto pa yuda esnan riba 60 aña

Rosa Leon di Fundacion Movimento ta Bida a comenta di nan programa cu ta yama desaroyo continuo y digital pa 60 plus. A yega na esaki for di Juli unda a saca un encuesta unda a sali cu tecnologia ta algo cu 60 plussers ta hopi atras y den e temporada aki di pandemia cu ta e grupo cu a keda mas atras pa medio di comunicacion y hopi di nan no sa con pa traha cu e aparato y hunto cu Setar a pone e programa aki den otro y Setar lo instrui e grupo for di comienso con pa traha cu aplicacionnan, contacto y mustranan un otro mundo cu nan por bay den dje.

Sra Rosa Leon a bisa debi na e pandemia su prome wave hopi grandi no por tabata tin e contacto social cu otro y hopi no tabata sa con pa traha cu un whatsapp of con pa download cierto aplicacion pa ta activo sanamente na cas. E encuesta cu Fundacion Movimento ta Bida a duna basta resultado y tambe e contacto social ta hopi importante pero mester ta cauteloso cu tur e proceso cu tin pa cu e pandemia y fisicamente a bin dilanti y nos ta bezig tambe cu hardineria pero ta proyectonan cu lo keda presenta otro aña pa mira con e desaroyo di e pandemia ta bayendo. 28 persona desde Januari 2021 lo keda traspasa e otro 60 plussersnan cu no ta den grupo social y lo bay den centronan di bario y MFA y lo amplia conocimiento di esnan cu ta interesa.

