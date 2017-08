Fundacion Movemento Ta Bida cu torneo deportivo 60+

Manera tur aña Directiva di Fundacion Movemiento ta Bida (FMTB) ta organisa e torneo deportivo pa tur esnan cu tin 60 aña of mas . E aña aki atrobe e lo tuma luga e prome dos simannan di September y nos deportistanan ya caba ta den full training. Manera aña pasa FMTB atrobe e aña aki a haya ayudo financiero di parti Subsidie Comissie di Lotto pa Deporte pa cual nos ta sumamente agradecido. Na e manera aki nos 60 plusnan por tin un evento deportivo grandi atrobe.

Un total di ocho ramo di deporte lo worde practica durante e dianan ey y entregamento di premio e aña aki lo ta dia 16 di September durante un anochi ameno di 8 pm pa 1 am unda tur hende por los pia cu bon musica manera semper.

Softbal ya ta cla caba y lo hunga dos weekend sigui unda mescos cu aña pasa lo tin bataya fuerte entre e teamnan participante.

Volleyball ainda tin luga pa tur esunnan cu kier hunga cu of sin team. Tuma contacto cu Rudy Leysner na tel: 5942546. Tambe pa atletismo ,cual lo tuma lugar 16 di September cuminsando na Palm Beach( cana y core),por tuma contacto cu Rudy Leysner cu ta encarga cu esaki.

E aña aki atrobe Jose Geerman a tuma e timon pa organisa biljard . Si abo tambe kier participa ainda cu biljard anto yama Jose na tel: 7482122

Pa bowling manera tur aña Edna Maduro lo bai organisa esaki y lo worde hunga ariba canchanan di Eagle Bowling. Si abo kier purba bo suerte cu e cabayeronan y damanan 60 den bowling anto yama Edna na tel 5942433

Domino ta completamente yen caba ja cu Roy Sneek for maart caba a cuminsa prepara su schedule cu e anja aki atrobe lo ta na Centro di Bario Noord. Dia 30 di Augustus lo tin e reunion di domino na Centro di Bario Noord. Mirando cu nos amigo Roy ta sufriendo un kibrante di salud nos ta desea Roy pronto recuperacion pa e por bin tuma su sota na mesa di domino. Pa mas iformacion tocante e diferente weganan por jama oficina di FMTB na tel: 5868651

E schedule completo di e torneo lo sali dentro di poco pero cuminsa pone e body den shape p’asina bo por demonstra cu ainda bo tey.

Directiva di Fundacion Movemiento ta Bida kier a gradici e aña aki atrobe tur esunnan cu ta yuda nos gratuitamente pa organisa e torneo grandi aki cu ta esun di mas grandi na Aruba. Tur hende ta worde invita di awor caba pa bin presencia nos 60 plusnan den accion.