Fundacion Mi Voz Ta Bo Voz tambe lo uni cu manifestacion 3 Juli

Lisette Gomes di Fundacion mi Voz ta Bo Voz a duna di conoce por a tuma nota cu e casonan di Pedofiel a bolbe lanta, tin aña e ta lanta cabes y ta baha, ta conoci cu e tema aki ta un taboo pero ta dificil pero hopi hende ta saliendo y ta aplaudi e gruponan cu ta bay sali cu un manifestacion y nos mes a bay reuni cu nan pa sa e intencion. Nos semper ta PRO cualkier manifestacion tanten cu e ta uno pasivo pa busca solucion, pasobra bay comete otro tipo di manifestacion agresivo y bo no ta bay haya e feedback cubo kier. Nos ta spera cu e pueblo lanta completamente riba esaki y e preocupacion ta sigui debi cu e castigonan no ta wordo duna manera nos kier mira, e leynan t’ey tin un maximo di 16 aña pero nunca a wak e asina leu y mayoria biaha ta pa falta di prueba.

Sra Lisette a menciona tambe cu e ley maximo t’ey y for di 2010 a bin ta papia di e castigo minimo y a wak cu hopi hende no ta di acuerdo cu esaki pasobra e por bira di talbes di haya luna of wordo condena e hende por bay den libertad, nos a haci nos investigacion y na Hulanda un partido a haci e mes un proposicion di e castigo minimo pero no a haya sosten, y Curacao a introduci e castigo minimo pero no a traha y a kite bek pero a haci e castigo basta halto. Semper nos a bay parlamento a wak ley pero mester bira e cos di otro banda y cuminsa di abou bay ariba pa wak unda tur e problema ta. Tin e sistema manera con e investigacion ta bay y Ministerio Publico pakico Fiscal no ta pidi suficiente castigo y tin casonan cu tin prueba medico pero e ta keda e palabra di e mucha cu no tin balor. Si bo ta haya un abuso sexual di hende grandi bo ta wak hopi mas castigo ora ta trata di un mucha, anos ta busca contesta pakico Ministerio Publico fiscal no ta pidi e castigo pa nos sa unda e problema ta sinta. Nos tin cu bay traha riba e prevencion cu ta e miho solucion cu tin.

Durante Lockdown tambe nos a haya casonan unda mama a entrega keho persona ta cera pero e bureau sostenemi no a registre y atrobe nos ta sinta unda e cos ta pega, pasobra Aruba ta interesa pa haya e cifranan. Cu tabata tin caso SI, e cantidad no por menciona no tin cifra.

