Fundacion Mi Voz Ta Bo Voz cu festival di Sopi diadomingo awo

Diadomingo Juni 28, Fundacion Mi Voz Ta Bo Voz, ta bai tin un Festival Di Sopi pa nos recauda fondo. Entrante 11.30 am te cu 2.30pm, por pasa cumpra sopi serca nos na Tanki Leendert 291, Aruba Living Today, ariba caminda grandi di Tanki Leendert na unda antes twt Seguros Aponte. Pa solamente Awg 12.50 bo por haña Sopi di carni, sopi di galiña, sopi Seafood of Saoto Soep compaña cu pan of funchi. Por hasi pedido adelanta na 📞 5629820, 5921668 of 5943177. Tur fondo recauda ta bai bek pa nos yuda comunidad. Yuda nos pa nos por sigi yuda nan. Fundacion Mi Voz Ta Bo Voz.

Comments

comments