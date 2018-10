Fundacion Luna cu fundraising diasabra awo

Fundacion Luna tin hopi cosnan ta haciendo y tur ta haciendo e na nan manera. Sra. Zoraida Conijn ta amplia.

Diasabra lo tin un evento familiar, caminda cu e pueblo por trece cuminda, sea ta saco di korrels, bleki of hasta e kukinan ta bon bini. Pa loke ta e Fundacion Salba Nos Burico ta dificil pa trece cuminda pa nan, pa cual lo tin un box pa cualkier donacion.

Donacion den forma di placa ta importante pa veterinario, pa cumpra cuminda. Pero si cuminda ta drenta, e placa ta resta pa wordo uza di otro manera. Esaki tur ta relaciona cu Dia di Bestia, cual a cay den siman, pero lo wordo celebra diasabra 7 di oktober. Shelter ta habri, ya cu e ta dia normal pa esun cu kier bin adopta.

E problema di cacho ta uno grandi, a pesar di cu Fundacion Luna ta sigui haci e cayanan limpi. Pero si no ta educa e comunidad con pa trata nos animalnan, e problema no ta bay caba. Educacion ta loke mester. Drenta scol, drenta e barionan, e hendenan no ta bobo. Tin di nan cu not a compronde, ya cu ta generacion tras di generacion esaki ta. Nan ta wak kico nan wela of welonan a haci, y nan ta sigui haci mesun cos. E mayoria ta educa y nan lo compronde con serio e problema aki ta.

Luna Foundation ta traha cu CIty Inspector y Sr. Kenny Montero. Pero Kenny Montero ta un persona so, nan a forma un City Inspector e parti di animalnan, pero nan no a dune e hermentnan. E ta e unico cu por bay un cas y si wak algo anormal, e por duna boet.

Den cualkier caso, semper Sr. Montero t’ey pa yuda e Fundacion. Pero e ta su so, e no pro ta tur caminda. Pero si tin accionnan tumando luga. El a haci su parti , pero e mester di mas ayudo di esunnan cu ta mas halto cun’e, e no por haci tur cos su so.

Casi tur dia publicacionnan ta sali ariba internet, di e problemanan di cachonan ariba caya. No por sconde esaki pa e turistanan, ya cu ora nan bay keiro, nan ta filma y post ariba rednan social. Y esaki no ta un imagen cu nos kier propaganda pa nos turistanan.

Tin cierto luganan turistico unda tin cachonan bandona. Y esaki ta door cu nan ta wordo bandona, y esey ta nos mesun hendenan ta haci esaki.

E problema di cacho ariba caya, ta nos mes a crea esaki y ta keda na nos pa drecha esaki. Tin diferente fundacion tin cu ta trahando ariba e problematica di cacho. No ta tur e fundacionnan aki ta rescue.

Cualke hende cu tin gana di tips of inscribi nan mes como boluntario tambe por. E evento aki ta wordo auspicia pa Animal Shelter y Digicel.

