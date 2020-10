Fundacion Lotto pa Deporte ta organisa loteria: Minister ta determina maneho di deporte

Den cuadro di por suministra mas informacion necesario na comunidad relaciona cu e structura con Fundacion Lotto pa Deporte ta hinca den otro, a subraya cu Lotto pa Deporte no ta haya placa di e sorteonan directamente den su poder pa subsidio di deporte na Aruba. Esaki ta bay directamente pa Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA). Di e forma aki director di Fundacion Lotto pa Deporte, Roland Tuitt MBA, ta aclaria tur mal interpretacion cu por tin den pueblo cu ta Lotto ta e organisacion cu ta haya y maneha e placa di subsidio.

Loke hopi hende no sa cu tin 4 partido envolvi den e structura di Lotto pa Deporte: Gobierno, Lotto pa Deporte; SSA y CBNA. E cuater organisacionnan aki ta traha hunto pa logra e meta di Fundacion Lotto pa Deporte.

Gobierno ta responsabel pa deporte na Aruba y ta ehecuta esaki via di un maneho di e Minister di Deporte. Pa ehecuta e maneho, e Minister di Deporte mester placa cu e ta haya directamente for di presupuesto di Pais Aruba y di FLPD. Mester ta bon cla cu e maneho ta keda den man di Minister y no di FLPD. E fundacion solamente ta yuda genera placa pa deporte.

Fundacion Lotto pa Deporte tin e lisencia pa organisa sorteo na Aruba. A otorga e lisencia y e operacion di genera placa na CBN (Canadian Bank Note) cu a crea CBNA na Aruba. E ultimo aki ta percura pa e organisacion di Lotto y pa genera fondo pa Lotto. CBN, tin mas di 100 aña di existencia y mester realisa nan operacionnan cu hopi regla di siguridad ya cu nan ta print placa, rijbewijs, paspoort, ID y stampia. Pa haya tur e trabounan aki, e compania mester tin un nivel halto di siguridad cu e ta pone den practica. Pa e motibo aki tur e companianan bou di nan mester sigui tur e reglanan estrictamente pa mantene e bon nomber.

Lotto pa Deporte mes ta haya unicamente 50 mil florin pa luna pa cubri nan gastonan di operacion, di tur e miyones cu e sorteonan ta genera. E placa di ayudo pa deporte ta bay directo for di e fondo pa SSA. E placa di sorteo cu mester paga Telearuba tambe ta bay directamente for di e fondo pa Telearuba y no ta pasa via di FLPD.

Roland Tuitt a bolbe aclaria cu nan, esta Fundacion Lotto pa Deporte no ta mete den unda e fondonan ta bay den deporte. Ta manda 4 miyon florin pa aña na SSA, cu ta dicidi via nan mesun maneho cua federacion deportivo ta haya fondo y pa cual e federacionnan mes ta distribui e fondonan na e diferente clubnan miembro.

E splicacion aki lo mester kita tur impresion existente cu FLPD ta esun cu ta maneha tur e placa directamente. E fondo di subsidio no ta pasa via di FLPD. Tur aña ta traha dos auditoria, un pa e relato anual y un rapport basa riba e contract cu tin cu CBN. E audit di 2015 te cu 2018 ta den man di Minister tambe. Den e rapportnan ey por haya un bon bista di henter e operacion di Fundacion Lotto pa Deporte y cuanto placa a genera. E oficina di Accountant a priminti cu prome cu fin di aña lo tin tur e relatonan anual audita y entrega na Gobierno.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega manera; Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di un donacion di 4 miyon florin tur aña na e comision di subsidio.

