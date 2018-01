Fundacion Lotto pa Deporte aportando na e “Betico Memorial Run”

E aña aki un biaha mas IBiSA lo ta organisando, dia 25 di Januari e “Betico Memorial Run” y Fundacion Lotto pa Deporte ta hopi orguyoso y contento cu nan por ta un partner cu IBiSA p’e evento aki. IBiSA ta promove salud y deporte cual ta algo saludabel, sea ta top sport, school sport of breedte sport e ta algo bon pa move pa bida. Aña pasa e idea a nace pa Lotto pa Deporte coopera cu IBiSA pa un di nan actividad cu ta promove movecion pa e pueblo di Aruba. E Betico Memorial Run a wordo scogi pa ricibi e bunita gesto aki. E ta algo importante pa haci deporte y pa move asina director di Fundacion Lotto pa Deporte, mr. Di-Stefano Wernet RA, a expresa.

E “Betico Memorial Run” lo cuminsa pa 6:00 am di cual ainda tin luga pa esunnan cu kier registra. Te cu awo tin un registracion di mas di 600 participante. Esunnan cu ta interesa pa participa den e actividad aki mester paga ora di registra pa asina nan luga ta sigura. Pa registra por haci esaki online via www.beticoloop.com y yena formulario, despues por pasa paga esaki na IBiSA y busca nan T-shirt. E registracion p’e “Betico Memorial Run” cera dia 23 di Januari 2018 (tan ten cu tin luga ainda). E “Timing” ta den man di Patrishi Sport cu lo calcula e resultado tambe.

E aña aki IBiSA hunto cu Fundacion Lotto pa Deporte a haci presentacion di e T-shirt p’e “Betico Memorial Run”, cu ta un dryfit, tambe nan lo ricibi un bib nummer cu time chip. William Erasmus Chef Sport Ontwikkeling a expresa cu den luna di december nan tabatin un special pa esunnan cu registra trempan, cual lo haya nan bib cu nan nomber riba dje. Tambe el a expresa cu nan tin un T-shirt y bib nummer di “Betico Memorial Run” pa minister di Turismo, Salubridad y Deporte Danguillaume Oduber.

Fundacion Lotto pa Deporte ta sostene e “Betico Memorial Run”, pero tambe ta aplaudi IBiSA p’e bon trabou y bon preparacion. Tambe a gradici e compania cu a print e T-shirt cu e logonan di e fundacion Lotto pa Deporte y IBiSA, sin laga afo e cara di Betico Croes. Fundacion Lotto pa Deporte ta apoya e actividad aki y ta pidi pueblo di Aruba pa participa na e “Betico Memorial Run”, pasobra deporte ta un parti importante den e formacion di ser humano.

E biaha aki lo bay tin premio pa 6 KM tambe y esaki lo ta pe categorianan U-20, 20-29, 30-39, 40-49 y 50+. Tambe lo tin premio pe ganadonan overall female y male. Pa loke ta premionan pa 10 KM esaki lo keda igual cu e otro añanan cu e ganadonan overall female y male.

Nelson Held Coordinador Schoolsport y Recreatie a expresa cu durante e “Betico Memorial Run” lo bay tin 5 post di awa. E prome post di awa lo ta na un distancia di 1.8 KM y esaki lo ta dilanti Duppy Duppy Speelschool, e di dos post lo ta na 3.9 KM den Coba Lodo, e di 3 post lo ta na 5.8 KM na Urataka. E di 4 post di awa lo ta na un distancia di 8.1 KM na Warawara, mientras cu e di 5 post lo ta na Henny Leo cu ta 9 KM.

Tambe durante e ruta IBiSA lo bay tin boluntarionan cu lo indica e ruta, cual e prome lo ta para na e dam di Cas Ariba, e di dos lo ta na Duppy Duppy Speelschool, e di tres lo ta na Coba Lodo, e di cuater lo ta na Urataka, e di cinco lo ta na Picaron y tambe banda di e Bar Jose lo tin hende pa indica e ruta. Ta haci esaki pa asina niun hende bay fout, asina Nelson Held a elabora. Pa lo demas informacion bishita e facebook di IBiSA Aruba.

Fundacion Lotto pa Deporte a laga haci un * “Assessment Report ” y durante encuentro cu IBiSA a entrega esaki na representante Iraida Thijzen. Fundacion Lotto pa Deporte a laga PriceWaterhouseCooper (PWC) traha e rapport aki na december 2017, unda cu a laga investiga con por haci mas uzo di e facilidadnan sea ta di scol, club, team nacional, etc. pa haci deporte of actividad fisico. “E ta un reto pa 2018 y p’esey mi kier a duna IBiSA como stakeholder ariba tereno di movecion, deporte y scol, pa pensa hunto pa hiba Aruba padilanti cu deporte”, asina mr. Di-Stefano Wernet RA a expresa.

