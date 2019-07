Fundacion Lisette Gomez ta pidi yudansa pa un famia den problema social serio

Fundacion Lisette Gomez un biaha mas cu apelacion na comunidad pa yudansa pa un famia cu ta pasando den un situacion social un poco penoso. Sra. Lisette Gomez ta amplia mas ariba esaki.

Ta pidiendo yudansa di cuminsa, lo basico cu tin mester pero tambe trabou pa e tata di famia. A haci esaki via Facebook, no kier a haci’e mucho grandi. A haya hopi reaccion, pero di medio di comunicacion poco ta esunann cu ta duna e empuhe pa comunidad haya sa di esaki. Dus, hunto cu e trahado social ta bezig cu e caso, no solamente pa cuminda, sino pa guianan tambe, yudanan, dunanan e push. Hopi biaha nan ta cay den un buraco y e ta dificil pa sali y p’esey hopi biaha comunida tambe ta puntra pero con largo ta bay keda yuda hendenan asina. Y den e caso aki no ta tur ora ta haci esaki, pasobra cu ta focus hopi ariba eigenlijk abuso sexual di mucha, maske cu ta bezig cu un fundacion nobo pa por bay ariba tur tipo di abuso.

Den e caso aki ta duna un push pa nan ta stabiel pa nan por sigui cu nan bida, pa nan por tin nan yiunan cu nan, sanamente pa evita negligencia of cualkier otro tipo di cosnan pasobra cu mayornan cu ta keda sin cuminda na cas ta bira desespera. Pero ta yudanan pa asian duna un empuhe pa para bek ariba nan pia.

Ta trata di pareha jong cu 5 yiu entre nan dos, cu muchanan hopi chikito, for di baby te cu edad tiki mas grandi. E fundacion a ricibi algun cos caba, lechi, pampers, locual ta basico pa nan por come pasobra cu nan ta sin cuminda y ta kere pa niun departamento of instancia ta humano pa laga hende sin cuminda, pa cual a tuma e accion aki ariba nan mes, cu e mente positivo cu lo por yudanan pa nan por ta stabiel bek.

Por tuma contacto cu Sra. Lisette Gomez su Facebook page of tambe Mi Voz ta bo voz tambe tin su pagina di Facebook.

