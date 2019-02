Fundacion Lisette Gomes ta pidi yudansa pa victima di maltrato domestico y su yiunan

Fundacion Lisette Gomez ta un fundacion cu a lanta cu meta di focus ariba abuso sexual di mucha, pero cu tempo, cu aña nan a haya tur tipo di casonan di abuso, manera violencia domestico. No solamente di hende muhe, pero di hende homber tambe. Y nan ta yuda te caminda cu nan por. Sra. Lisette Gomes di e fundacion cu ta carga su nomber ta elabora ariba e caso lamentabel aki.

Nan ta yuda ora cu e victima den e caso aki no tin caminda mas pa cana ni pa keda. E ora e fundacion ta yuda e victimanan, pero mayoria di nan , e fundacion no ta trece nan den publicidad.

Pero den e caso aki, e señora ta pasando den maltrato pa un tempo largo caba y awe marduga el a logra scapa pa asina yega warda di polis cu su dos yiunan menor di edad. E ora via via a haya contacto cu e fundacion, si por duna un man, mirando cu otro fundacionnan ta yen y no tin mas espacio. Y manera semper e fundacion Lisette Gomes ta saca un man pa yuda. A logra haya un luga pa e señora keda cu su yiunan. Pero e mes persona no tin nada, su yiunan a logra bin cu algun paña pero e fundacion ta pidiendo ayudo na comunidad.

E señora a entrega un keho y den casonan asina, door cu nan ta hayanan den un situacion cu nan no tin caminda di bay, cu nan ta depende 100% di e casa, cu ta mantenenan y dunanan e bida diario pa nan come, nan tin un dak ariba nan cabes. Y nan ta hayanan den scuridad cu nan no tin ‘ni pariba, ni pabao’. Esey ta locual cu e fundacion kier evita, cu e señora bay bek, y e fundacion ta su push pa e bay dilanti. Y p’esey Fundacion Lisette Gomes ta haci apelacion na e comunidad pa yudansa.

E muchanan tin 9 aña (mucha muhe) y e otro tin 12 aña (mucha homber). Nan tin paña cu nan, dus un persona a logra coy paña pa nan. Pero e señora no tin nada y automaticamente unda cu nan ta kedando, nan mester di locual cu ta basico, manera cuminda, cosnan personal pa hende muhe, pa mucha. Practicamente djis un par di paña e muchanan tin, pero e señora no tin niun paña, solamente esun cu ta na su curpa. Nan ta pasa henter marduga na warda di polis. Mientras cu e investigacion ta andando, ta increibel cu hende mester pasa den e cosnan aki, vooral e muchanan, cu ta locual Fundacion Lisette Gomes a bin ta boga pe pa hopi tempo. Ta wak cu e muchanan ta sufri y e ora pakico no saca un man yuda.

Por comunica cu Lisette mes na 562-9820, e fundacion a haya klechi cama, serbete, algun cos chikito caba. Pero si nan ta pidi pe muchanan, lechi, cornflakes, cosnan basico cu nan por wanta pe pa al menos 1 siman, tanten cu ta wak kico ta bay para cu e futuro di e mama y su dos yiunan.

E muchanan tin paña, y e mama ta bisti size M, pero e mester tambe deodorante. Diferente cosnan cu ainda e mester, ya cu no tin nada cun’e, ya cu e unico cos cu e kier tabata kier a haci ta pa logra huy pa e saca su mes y su yiunan for di e situacion. E mama ta stabiel, e tin golpi na cara, na brasa. El a wordo samina medicamente. Awo e lo descansa, pa un paar di dia, y Slachtofferhulp tambe ta dunando asistencia. Y e fundacion mes tin un trahado social, cu lo yuda e muchanan ora cu nan ta cla pa papia, y nan ta sinti cu nan por bay scol bek.

Si e caso ta bou di investigacion y ta spera ariba detencion, y ta spera cu esaki sosode, mirando cu e temporada di maltrato y e golpinan na su curpa, pa e persona aki haya un castigo y yudansa pa e controla e situacion cu e por ta aden. No sa e detaye di e persona, pa defende su mes asina, no ta normal, kisas un problema mental. Ta spera cu esey por pasa y denuncia a wordo haci. A tende hopi caso di hende muhenan cu ta hala atras bek, pero den e caso aki 100% e denuncia a wordo haci. E colega di Fundacion Lisette Gomes ta na warda di polis el a busca e persona, y e investigacion ta andando.

Ta spera cu pronto e persona aki por wordo deteni, pa asina e señora cu su yiunan por ta sano y salvo, trankil pa un par di dia. Aworaki e señora mester bay busca un luga pa biba, unda e yiunan ta bay keda etc. E no ta un situacion facil. Pero cu ayudo di Aruba en general, esaki sigur lo yuda.

