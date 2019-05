Fundacion Lisette Gomes ta boga pa cambionan den ley di abuso di menor

Esaki tabata un di e casonan anonimo. Nos tin entendi cu e mucha e yega hospital, pero e mama no kier a entrega keho maske cu tabata tin polis presente na hospital. A haci un rapekit cu e mucha y el a resulta positivo, pero ta dicon no ta tuma accion den e caso aki? E ta un daño ireparabel, pa tempo largo y un trauma enorme cu e mucha ta bay pasa den dje.

Si un mayor no entrega keho di e abuso Jeugd e Zeden Politie no por haci nada mas, denuncia mester ta haci. Pesey nos ta boga pa cambio den ley pa castigonan mas halto of un castigo minimo. Cu por ehempel un juffrouw di scol tambe por haci un denuncia y keda cu proteccion. Si bo bay laga pa e mayor so entrega keho y ta nan mes ta e abusador di e mucha, asina nunca por yuda e mucha.

Tin un caso di un scol cu tin testigonan cu a papia, pero no tin denuncia di e mayornan ainda. Nos no ta contando victima, nos ta haci’e pa alerta pueblo sin niun mal intencion. Nos a aserca gobierno, pa sa kico ta e plan pa e casonan cu ta keda pasa. Aunke hendenan a cuminsa papia. Casonan ta pega na e meldpunt pa falta di personal y na Ministerio Publico. Si mayornan no keda pone presion e caso ta freeze y ta hopi frustrante. Voogddijraad tambe tin e poder di saca un mucha di e situacion y haci un denuncia.

Nos plan:

nos ta bezig cu gobierno, cu afspraak, no ta bay sosode di awe pa mañan, tin cierto casonan ta pega den parlamento.

Nos ta bezig cu un vigilia

Tin cambionan na caminda

Sistema pa por medio di radio drenta den bario, scolnan pa yega na e mucha y pa e mucha sa cu e tin derechonan y cu e tin derecho tambe di bisa ora algo pas’e.

