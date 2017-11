Fundacion Lisette Gomes cu marcha silencioso

Fundacion Lisette Gomes lo tene manifestacion silencioso diadomingo

Sra. Lisette Gomes di Fundacion Lisette Gomes, cual ya caba pa basta tempo ta bezig ta bringa contra abuso di mucha.

Fundacion ta organisando un manifestacion pacifico cu bela, manera cu nan a haci cu e asesinato di Saraii, caminda tur hende tabata tin un deseo y otro a pidi husticia, pa almanan cu a wordo ranca for di e mundo aki. Sra. Gomes a pidi pa Aruba lanta y no punta dede. Esaki ta e momento pa Aruba lanta ariba, ya cu e no ta responsabilidad di mayornan so. Manera cu algun detayes, cu esaki nan no ta mayornan cu ta capacita pa lanta yiu. Pesey comunidad tey, pesey gobierno tey, pesey parlamento tey. Tin cu uni mas cu nunca, Si laga esaki pasa, e lo bira algo normal. Esaki no ta loke nos kier pa nos dushi isla.

Nos muchanan merece pa ta feliz, pa nan ta adulto feliz para den nan sapato pa hiba nos pais dilanti. Diferente instancia, den e caso aki, a bin dilanti pa donacion, manera Sra. Shohaira da Silva,593-8003 y S. Tai Foo Lee na 738- 1979. E famia no tin manera pa entierro di e criatura, pa asina yuda nan. Esaki ta e bunita di nos Arubanonan, y esunnan cu ta biba ariba Aruba. Ban duna e angelito un entiero digno y cu no mester pasa trabao tambe pa wordo dera.

Mas aleu, Sra. Gomes a bisa cu eigenlijk nan kier a warda pa tene un marcha, pero door cu diadomingo ta un dia liber, mayornan bin cu bsoo yiunan, splicanan kico a pasa. En berdad, niun hende ta nace cu un buki di guia, con lanta un mucha, pero siñando nos muchanan di chikito tocante norma y balornan, con pa preveni tur sorto di abuso, lo por preveni masha hopi di e abusonan. Pero lastima, awo ta papia di e morto di un criatura. Tur hende a faya, ban laga esaki ta ultimo.

Ta pidi pa manifesta agresivo, pero algo silencioso, ban reza pa e mucha aki su alma haya caminda pa shelo. Na final di dia, e no a pidi pa bin na mundo. Pero lastimanente, cosnan a bay asina.

Aruba ta di luto y mester mantene asina. Sra. Gomes ta pidi pa polisnan haci nan investigacion, no storoba investigacion. Lastima cu mester tabata tin un morto. Un yamada na esunnan cu tin cambionan den nan man pa haci esaki. Ban bin cu cambionan den ley, pone Voogdijraad traha. Ta asina dificil, e no ta facil, pero pakico haci’e asina dificil pa e muchanan aki tin un bida normal manera tur otro mucha.

Un biaha mas, Sra. Gomes ta enfatisa pa focus ariba e situacion, no laga esaki pasa pa olvido. Mescos cu no por lubida e morto di Sarahi. Ta pidi pa esunnan cu sa algo di e ruman, pa nan papia. Ta ser humando nos tur ta. E ta algo hopi doloroso, tin preguntanan cu mester di contesta. E ta sumamente doloroso pa un mucha mester a pasa den un situacion, segun Sra. Lisette Gomes.

Ta spera cu e polisnan por logra haya e ruman chikito, sano y salvo. Ta pidi pa haci hopi oracion pa e criatura cu ta perdi. Spera cu e gobierno nobo, bin cu cambionan necesario, pa duna toolsnan di difernte instancia, pa e maestronan tambe por entrega un denuncia. Ban kibra silencio, no keda keto mas. Si bo skucha algo of bo ta wak algo, denuncie. Asina Sra. Lisette Gomes a finalisa bisando.