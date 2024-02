Cu un enfoke holistico pa yuda hobennan desaroya den cuidadanonan integral capaz di prospera den cada area di nan bida, Fundacion Lead by Design den colaboracion cu CEDE Aruba ta organisa un programa den bario titula, “Lead by Design” – Lidera por medio di Diseño.



Vision y mision di fundacion Lead By DesignFundacion Lead By Design — Funda pa Sra. Sharleen Tromp, Entrenado Certifica di Gallup Strengths, Docente, Entrenado di Personalidad y Desarroyo di Talento — su vision ta pa co-crea y sostene un cultura di bienestar pa transforma nacionnan. Cu mision pa educa y lanta nacionnan, rednan y barionan pa florence, y posiciona otronan, pa transformacion y impacto social.Den colaboracion cu diferente coach, e tayernan holistico lo prove’e oportunidadnan balioso unda hobennan por siña, practica y integra principionan balioso den nan bida. E tayernan aki por cubri un variedad di topico cu ta eleva bienestar, desarroyo propio y interconexión.Riba tereno social lo bay duna tayernan cu lo enfoca riba desaroyo di inteligencia emocional, nivel di comunicacion, y habilidad interpersonal pa tin relacionannan sano. Riba tereno di salud lo cubri nivel di consumo, pa hiba un estilo di bida unda e consumo ta saludabel, como tambe practicanan di bienestar general cu ta sostene salud fisico. Bienestar financiero, con pa maneha bo finanzas, presupuesta bo maneho pa alcansa prosperidad.Tambe lo cubri e topico di carera/proposito unda lo prove’e recursonan pa tuma desicionnan basa riba informacion concreto, alinea cu nan carera/proposito. Riba tereno Empresarial, lo encurasha un mentalidad di empresario, sosteniendo hobennan cu ta interesa habri nan propio empresa, y por ultimo comunidad, pa encurasha nan involucra den actividad y eventonan comunitario.Detaye programa Lead By DesignE programa Lead By Design lo cuminsa core den barionan di Piedra Plat, Santa Cruz y Noord, entrante e siman di 4 di maart 2024 y ta consisti di 14 sesion. E lo ta pa hobennan entre edad di 16 pa 18 aña di edad.Participacion ta gratis, danki na CEDE Aruba y e Centro di Barionan cu ta sponsor pa sostene e gastonan envolvi. Por solamente tuma un maximo di 20 hoben. Pa cu esaki lo bay tin anochi informativo pa tur tres bario unda e hobennan por haya informacion y registra.

Anochi di informacion

Pa bario di Piedra Plat esaki lo ta dia 19 di februari 2024, orario lo ta 5:30 pm na Fundacion Centro Famia Piedra Plat. Pa bario di Santa Cruz, dia 21 di februari 2024, orario lo ta 6:00 pm na Centro di Bario Santa Cruz. Y pa bario di Noord, dia 22 di februari 2024, orario lo ta 6:00 pm na Centro di Noord.

Pa mas informacion por semper tuma contact via +297 733 0377.