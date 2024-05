Sessionnan di Fundacion Lead by Design den colaboracion cu CEDE Aruba ta sigui ekipa nos futuro lidernan y e mayornan di nos siguiente generacionnan di nos pais mediante e programa di bario LEAD BY DESIGN.



“Ta cu imenso placer nos a logra ekipa e hobennan, manera nos a bin ta haci mediante e programa di bario LEAD BY DESIGN cu a cuminsa dia 4 di maart riba temanan clave cu lo desaroya nan pa logra opera den nan proposito y sfera di influencia den bida. Durante e luna di maart nos a trata cu dos tema hopi importante y fundamental cu tabata: “Unlocking the power of Love” (Liberando e poder di amor) y “You are what you eat” (Bo ta loke bo ta come),” Sra. Sharleen Tromp, Entrenado Certifica di Gallup Strengths, Docente, Entrenado di Personalidad y Desaroyo di Talento ta splica.“Ambos tayer ta fundamental y di gran importancia pasobra si nos cuida y ekipa nos mes, nos ta automaticamente bira un miho influencia pa sociedad. Influencia ta algo cu ta bay hopi leu; un palabra of combersacion cu nos hiba cu un persona, por ta di tal impacto positivo y constructivo cu e persona ey lo hib’e sea parcialmente of completamente den su siguiente conversacion, den su sfera di influencia, y asina e contenido ta sigui cana y sigui impacta. Mas nos stima nos mes, duna nos mes trato superior, y den esaki consumi cuminda saludabel, mas skerpi tambe nos mente y enfoke lo bay ta, pa logra alcansa e miho version di nos mes y prospera den cada area di bida,” Tromp a sigui splica.“Pa loke ta trata e luna april nos a trata cu e temanan di “Comprondiendo bo personalidad – Understanding Your Personality, Necesidad Emocional – Emotional Needs, Balornan – ValuesTabla di Vision – Vision Board, Part one.”“Aki nos a trata cu e varios tipo di personalidad unda e hobennan ta logra identifica nan personalidad individual. Kico ta e caracteristicanan clave di cada personalidad, e necesidad emocional cu cada un ta trece cun’e, permitiendo asina cu nan emocionan cu nan a bin ta sinti pa cu nan mes – cu nan mes, como tambe den nan relacion cu otro, por haya su identidad y conberti den un fundeshi solido,” Tromp ta subraya.“Tambe nos a laga nan traha nan propio “Vision Board,” for di cual nos a cubri parti uno (1) den luna di april, cu ta permitinan cuminsa forma y establece nan vision. Na Juni nos lo continua cu parti dos (2). E tayernan aki ta wordo facilita pa mi mes persona den mi yamada como educador y internacionalmente certifica riba varios tereno menciona.”“Pa esnan cu conoce un tiki di mi mesun jornada; mi mes a drey un paar di ronde na momento cu mi a subi avion bay studia na Hulanda, unda cu mi no tabata mucho solido den locual mi kier studia y a haya mi mes ta cambia di direccion den buskeda di esaki. Algo, cu te ainda ta e caso cu hopi di nos studiantenan cu ta bay Hulanda pa bay studia. Esaki, aparte di ta trece un sentimento di fracaso of sinti nan men “menos sigur” di nan mes, e ta trece peso financiero innecesario ariba nan prestamo financiero, cu na momento nan yega bek Aruba drenta e area laboral nan tin cu bay paga bek, como tambe, riba Aruba su economia, na momento cu su ciudadanonan ta menos liber pa ta participe di dje, door di e peso di un debe cu ta cay bou di “buskeda di proposito.”

Esaki ta un ‘brecha’ cu nos por y mester remedia na bienestar di nos hobennan y nos pais. Percurando asina pa nos hobennan sali solido for di Aruba. E ta un situacion cu mi a personalmente pasa aden y mediante e programa di bario LEAD BY DESIGN, ta nos meta pa haci un diferencia den e ‘brecha’ aki,” e Entrenado Certifica di Gallup Strengths, Docente, Entrenado di Personalidad y Desaroyo di Talento, ta termina bisando.