Mientrastanto sessionnan di Fundacion Lead by Design den colaboracion cu CEDE Aruba cu programa di bario LEAD BY DESIGN ta continuando den ‘full force’ ekipando hobennan desaroya den cuidadanonan exitoso y integral capaz di prospera den cada area di nan bida. Facilita pa un grupo di profesional, cada un experto riba nan tereno.



Cu fundado y desaroyado principal di e programa Sra. Sharleen Tromp, kende su mes ta un entrenado certifica di Gallup Strengths, docente, entrenado di personalidad y desaroyo di talento. Den colaboracion cu diferente coach, ta dunando un total di 14 sesion den barionan di Piedra Plat, Santa Cruz y Noord.Pa luna di maart a ranca sali cu sesionnan titula, “Unlocking the power of Love” (Liberando e poder di amor) y “You are what you eat” (Bo ta loke bo ta come).Sesion “Unlocking the power of Love” a keda facilita pa psicologa Sabrina Sonensein di Mindful Love Aruba. Durante e sesionnan aki a concientisa hobennan e definicion di amor propio y con nos por logra cultiva esaki for di un edad hoben pa asina crea un mentalidad di crecemento.“Mi a forma parti di e coaching di Lead by Design pasobra mi ta hay’e hopi importante y necesario pa apoya y guia nos hobennan den un edad jong den nan jornada di amor propio. Tempo cu ami tabata hoben nos no tabata papia di pone nos mes na prome lugar, siña otro con nos ta desea di wordo stima, y con pa proteha nos mes di influencianan contrario. Esaki ta mi granito di santo pa e futuro generacionnan,” Sonensein a remarca.Tambe programa di bario LEAD BY DESIGN a ofrece sesion, titula “You are what you eat” facilita pa coach nutricionista, nutricionista di medicina funcional y estudiante de Nutricion Humana Clínica y dietética, Johanna Stroo.Durante e sesionnan aki hobennan a siña e efecto y resultadonan di hiba un estilo di bida di consumo saludabel. Un estilo di bida saludabel ta clabe pa preveni enfermedad degenerativo y cronico, cu ta haci esaki un tema crucial pa cu e formacion di nos siguiente generacion. Educacion ta e yabi pa un futuro exitoso y si nos siña nos hobennan con pa biba un bida saludabel e lo resulta den un mentalidad prospero, y nos tur tin un rol pa hunga den esaki.“Comprometi di prioritisa LEAD BY DESIGN su aporte y rol den cuadro di Sustainable Development Goals (STG) 3, 4 y 8 — Salud y bienestar | Educacion di calidad | Trabou decente y crecimiento economico — a inicia programa di bario LEAD BY DESIGN cu a cuminsa primeramente den barionan di Piedra Plat, Santa Cruz y Noord. E programa a cuminsa for di dia 4 di maart 2024 y ta consisti di un total di 14 sesion. Hobennan participante ta core di un edad entre 15 pa 18 aña,” Tromp a elabora.Participantenan a haya esaki completamente gratis, danki na CEDE Aruba y Centro di Barionan envolvi. Pa luna di april Fundacion Lead by Design tin otro programa interesante. Pa esnan cu ta desea mas informacion di Fundacion Lead by Design nan futuro tayernan, por tuma contacto cu e fundacion via +297 733 0377.