Programa di bario LEAD BY DESIGN actualmente activo den barionan di Piedra Plat, Santa Cruz y Noord, hibando un enfoke holistico cu ta ekipa y posiciona hobennan pa prospera den cada area di bida, a clausura luna di mei cu otro programa, conciso, practico y transformador!



“Pa luna di mei, un biaha mas nos por a facilita otro fase di nos programa, LEAD BY DESIGN unda hobennan participante a haya oportunidad pa haya ainda mas claridad pa loke ta trata nan proposito y futuro profesion. Esaki por medio di entre otro, un test di eleccion de carera y un plan di guiya, hobennan a logra haya un vision mas conciso cu ta permiti nan tuma desicionnan mas concreto,” e Desaroyado di e Programa di bario LEAD BY DESIGN, Sra. Sharleen Tromp ta splica.Un programa diseña pa contraresta e asina yama “switch gedrag” – un situacion existente unda hobennan no ta mucho solido den nan decision pa loke ta trata nan escogencia di estudio, prome cu subi avion bay studia den exterior y ta termina di haci esaki den un estado di insiguridad, resultando den cifranan halto den cambio di direccion di estudio, unabes den exterior caba, mayormente durante nan prome aña.Durante e luna di mei programa di bario LEAD BY DESIGN tambe a ofrece tayernan di ‘Bienestar Financiero.’ Aki hobenann a siña planifica nan finansas, haya strategia y hermentnan con pa aplica sabiduría pa identifica ‘necesidad vs deseo.’ Con pa preveni posibel obstaculo y nan efecto riba termino corto y largo, cu meta di logra termina nan estudio dentro di tempo planea, di forma exitoso!“Tambe, hopi importante, nan a haya un tayer titula, “Social Responsibility” – Responsabilidad Social. Mescos cu e Programa di bario LEAD BY DESIGN, nos tur tin un responsabilidad den e mundo aki pa cu su desaroyo – desaroyo di humanidad y su medio ambiente.”“Durante e tayer di “Social Responsibility,” nos a trece enfoke riba e pensamento aki, splicando su bienestar y beneficio pa nos nacion y su futuro generacionnan, y con nan siendo ainda hoben, por ta participe na esaki.”“Hobennan a haya varios herment y punto di enfoke pa tene na cuenta, como tambe ‘case studies,’ pa fortalece nan pa ta di impacto den nan bario. Hunto cu coaching di adultonan ta yuda e hobennan crea cu sostenibilidad den mente,” Sra. Tromp a sigui aplica.“Hopi biaha hobennan ta bisa ta laf y cu no tin actividad, sinembargo nos ta siña nan pa ta pro-activo y asumi responsabilidad social y forma parti di e desaroyo di nan bario.”

Programa di bario LEAD BY DESIGN ta pa hobennan entre edad di 15 pa 18 aña di edad y danki na CEDE Aruba y e Centro di Barionan cu ta sponsor pa sostene e gastonan envolvi, participacion pa hobennan ta gratis. Pa cualkier informacion por tuma contacto cu LEAD BY DESIGN via +297 733 0377.