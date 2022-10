Mayornan, pueblo en general, laga nos tur ta hopi consciente cu loke ta pasa cu enseñansa na Aruba.

Si nos kier pa nos yiunan compronde loke nan ta siña na scol, locual ta hiba nan mas leu den sigui siña y logra studia loke ta nan soño, mester bin cambio den nos sistema actual di scol. Lesa e puntonan cu ta sigui y laga nos hunto sostene un cambio pa miho.

Fundacion Lanta Papiamento ta recomenda tur mayor pa bishita e sesionnan ‘Ronda di consulta pa comunidad’cu Departamento di Enseñansa di Aruba ta ofrece riba e siguiente dianan relaciona cu “Maneho di Idioma den Enseñansa”.

Diaranson 26 di october – 7:00-9:00 – JFK Education Center – Playa

Diahuebs 27 di october – 7:00-9:00 – Scol di Arte – San Nicolas

Diahuebs 3 di november – 7:00-9:00 -Centro Pastoral – Santa Cruz

Pa esnan cu ta insisti den kere cu Hulandes ta e yabi pa siña y no ta realisa cu e sistema ta robes y anticua y ya tin mas cu un siglo ta stroba desaroyo di hopi mucha y hoben na Aruba, nos ta recomenda bo persona pa lesa loke ta sigui.

Hulandes no ta un idioma grandi: e no ta un idioma global of internacional. Ta papia Hulandes solamente na Hulanda, Belgica y Surnam. Den nos area di Caribe solamente na Surnam y ultimo tempo na Boneiro, caminda basta Hulandes a bay biba.

Hulandes como idioma straño y unico idioma cu ta uza pa siña e mucha, nunca a beneficia nos hendenan. Hopi investigacion cientifico y observacion haci (e.o. Prins-Winkel, Centraal Bureau Statistiek, data di Departamento di Enseñansa) a demostra cu cifra spantoso, e cantidad di drop-out (hobennan cu ta stop di bay scol) of alumno cu ta haya recomendacion pa un scol robes.

Hulandes como idioma stranhero y unico idioma cu ta uza pa duna les, hopi biaha ta hiba na siñamento fofo, esta siña fo’i cabes sin compronde, siña pa proefwerk y examen.

Cu otro palabra, forsa un mucha siña den e idioma straño Hulandes ta causa:

– daño na e mucha su uzo di idioma (e ta mara na un idioma cu e no conoce);

– daño den loke realmente e mester siña y compronde den tur materia (no ta logra);

– frustracion relaciona cu scol, inpopularidad di Hulandes;

– falta di conocemento di propio idioma y cultura;

– idea straño relaciona cu idioma en general y di Papiamento en particular.

Con ta posibel, cu a siña nos cu bo ta bobo si bo no sa Hulandes of no ta domin’e bon?

Hulandes como idioma den enseñansa ta un idea colonial bieu, anticua. Nos no mester lubida, cu Hulandes a wordo imponi como idioma di duna les, pa Papiamento keda afo di enseñansa. Pero Papiamento como idioma na Aruba, Corsou y Boneiro a keda fuerte.

Pakico kita di nos muchanan loke na Hulanda mes ta normal? Esta: cu un mucha ta siña den so propio idioma! Dicon no a y no ta tene cuenta cu derecho di mucha, e mucha na Aruba tambe? Ya na 1945 UNESCO a hala atencion di mundo riba e derecho aki. Ainda por haya esaki pa lesa. Y tambe por lesa: ‘If you don’t understand, how can you learn?” [Si bo no ta compronde, con bo por siña?]di 2016.

Ta lastima cu gobiernonan tras di otro no a respeta e derecho di nos muchanan pa siña den nan propio idioma. Esaki a causa hopi sufrimento den enseñansa y situacionnan social penoso.

Politica di maneho di idioma robes a stroba desaroyo di Papiamento como idioma di scol. No por a desaroya ni curiculo, ni material di les na Papiamento. No por a instrui y prepara maestro. Tur cos tawata ‘asina yama’ contra ley.

Pero mientrastanto nos islanan ABC no a para keto. A desaroya material y ta sigui desaroya mas.

Claro cu nunca ta suficiente. Esnan convenci cu e mucha mester haya su derecho pa siña den su propio idioma, lo no para keto.

a. A desaroya: material di les, material di lesamento, material di referencia y e trabou ta sigui;

b. Desaroyo di maneho di idioma ta den proceso:

– maneho di idioma cu ta tene cuenta cu e caracter multilingual di nos islanan, pues no dirigi riba un solo idioma; sigur lo inclui Hulandes, Ingles y Spaño [como idiomanan stranhero].

– maneho di idioma cu ta tene cuenta cu e derechonan relaciona cu idioma di nos muchanan y di pueblo.

– maneho di idioma cu no ta bay bek den pasado, pero cu ta tene cuenta cu e ideanan moderno riba tereno di con pa duna les den enseñansa.

c. Formacion di docente di Papiamento (Bachelor y Master) ta den proceso continuo.

Desde añanan 70 di siglo pasa ta haciendo investigacion riba tereno di idioma den enseñansa, comunidad y husticia y e resultadonan mester keda respeta.

Laga nos hunto sostene un cambio pa miho!