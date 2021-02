Fundacion Lanta Papiamento cu evento Dia Internacional di Idioma Materno 21 di februari

Diadomingo 21 di februari mundo ta celebra Dia Internacional di Idioma Materno. Riba e dia aki hende ta para keto na e balor grandi di cada idioma. E aña aki Fundacion Lanta Papiamento lo celebra Dia Internacional di Idioma Materno diadomingo 21 di februari di 1:30 pa 3:30 p.m. cu un evento virtual pa un y tur titula “E Balor di nos Papiamento”. Lo tin un programa varia cu por mira na television via canal 48 di Diario TV of por scoge pa participa na e evento via computer.

Pa cada hende su idioma materno ta su prome herment pa pensa y expresa su mes. Como tal idioma materno ta di gran importancia pa desaroyo di hende, sin kita afo cu den bida hende lo siña mas idioma. Durante e evento lo duna informacion importante tocante nificacion y experiencia cu Papiamento den enseñansa multilingual, banda di otro idioma relevante pa Aruba. Maestro, mayor, pueblo en general por mira ehempel di les y material desaroya, por scucha entrevista y charla. Lo tin musica y poema pa grandi y chikito. Pa esnan cu kier participa via computer na e evento e link ta meet.google.com/tzd-pqdg-boa

Comments

comments