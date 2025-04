Recientemente Fundacion Lanta Papiamento (FLP) a instala su directiva nobo pa e periodo di 2025-2028.

E directiva aki ta consisti di e siguiente personanan:

presidente Joyce Pereira, secretario Cesar Kelly, tesorero Yorleny Oduber, vice-presidente Carlos Croes, di dos secretario Ronnie Alders, di dos tesorero Melina van der Linden, miembro/comisario Lilian Gil.

Importante ta e echo cu no ta solamente docente y linguista ta miembro di directiva, sino tambe persona di otro sector, manera prensa y teatro.

A celebra instalacion di e directiva nobo aki cu un brindis hunto cu algun persona cu ta masha importante den existencia di FLP.

E reunionnan di directica di FLP ta tuma luga na ‘Think Tank Workplace” di señora Soraya Peterson.

FLP a keda funda oficialmente dia 21 di februari 2010, pero for di 22 di mei 2009 a lans’e cu un anochi festivo di informacion na Centro di Bario Playa P’abou.

Despues di hopi discusion durante hopi aña porfin dia 21 di mei 2003 Papiamento a bira lenga oficial di Aruba hunto cu Hulandes. Oficialisacion di un idioma so no kiermen nada en realidad, si e aceptacion no t’ey y si ta sigui trata e idioma concerni como un idioma di rango inferior of, pio ainda, como algo sin balor. E trabou di duna informacion na pueblo y di conscientisa nos hendenan mester ta algo continuo. Esey ta loke nos fundacion kier haci. Nos fundacion ta boga pa cambio di acercamento, posicion y maneho relaciona cu Papiamento.

Concretamente e metanan di Fundacion Lanta Papiamento ta encera:

– Mehoracion y desaroyo di e status di idioma Papiamento, tanto nacionalmente como internacionalmente,

– Ampliacion y profundisacion di conocemento di tur aspecto di Papiamento,

– Conscientisacion di nos pueblo di e balor di idioma Papiamento pa su propio desaroyo,

– Desaroyo di un bon maneho y planificacion di idioma na bienestar di tur sector den comunidad, di gobierno y, en especial, di enseñansa.

Y tur esaki pa medio di investigacion di tur aspecto di idioma y informacion pa medio di entre otro congreso, tayer, charla, publicacion, actividad cultural.

Nos por formula nos mision na e siguiente manera:

Nos tur, papiado di Papiamento, mester tin un conocemento amplio di nos idioma y mester ta consciente di su balor, pa por yud’e haya e luga cu e merece den tur elemento di nos cultura, particularmente den nos enseñansa.

Directiva di FLP ta spera cu su actividadnan ta haya un bon acogida den pueblo.