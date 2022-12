Recientemente Fundacion Lanta Papiamento (FLP) cu colaboracion di Biblioteca Nacional Aruba (BNA) a pone nos autornan y nan publicacionnan den luz di atencion. Den e evento Tertulia Literario 2022 cu a tuma luga dia 8 di december ultimo na BNA San Nicolas tabatin un explosion di literatura cu a atrae un publico masha grandi mes. Sala a resulta chikito.

E autornan cu a keda presenta y honra ta:

Olga Buckley, Brandon Bulos, Evert Bongers, Desiree Correa, Richard A. Frank, Lenie Henttu-Jeandor, Ariana Koolman, Eusebio Petrona, Ini Statia, Ruthy Vrieswijk-Bergen, Arlene M. Wever, Letitia Wever, Oswald Wever y Tyrone Wong y no lubida BNA mes cu a publica 3 buki.

Interesante ta, cu e autornan aki a percura pa un bon variedad di genero y di idioma.

Tin buki pa mucha y pa adulto, tin ficcion y no-ficcion, pa ta mas exacto:

3 buki pa mucha, 2 novela pa hoben, 3 novela pa adulto, 1 storia cortico, 4 coleccion di poesia, 5 obra di no-ficcion cu diferente tema.

Mayoria ta na Papiamento y tin tambe un obra na Hulandes y cuater na Ingles. Kiermen cu tin pa tur gusto.

Tabatin dos presentacion special, esta di Ini Statia cu a presenta y batisa su coleccion di poesia Na nomber di Amor/In naam der liefde/In the name of love na un manera masha original y di Tyrone Wong cu a presenta su publicacion di tres tomo: The Village in San Nicolas, Aruba: Social History during the 20th and 21st Centuries.

Nos ta gradici e autornan, e investigadornan y tur hende cu a contribui na e cosecha importante aki. Masha masha pabien cu boso publicacion.

Fundacion Lanta Papiamento a constata si, cu tin masha poco promocion di e bukinan cu ta sali riba mercado. Kisas hasta tin mas buki y storia cu a sali, pero cu nos no ta na haltura di nan.

Nos fundacion ta priminti di yuda den esaki. E tertulia aki, cu nos tin algun aña caba ta organisa, ta un intento pa duna publicidad na e cosecha literario di Aruba.

Ke hubo si nos cuminsa cu e custumber pa regala hende buki, por ehempel aworaki pa Pasco?

Nos mester remarca cu tin mas produccion cu tambe mester di atencion, esta e letranan di cantica na Papiamento cu e realidad ta cay bou di poesia si nan ta di bon calidad

Loke ta masha interesante ta lo siguiente: canando den supermercado, buscando regalo den otro negoshi y riba internet, nos a ripara cu mas y mas nos hendenan ta uzando Papiamento pa nan productonan. Un desaroyo cu ta haci nos masha contento.

Nos a topa cu koffie, rom, cosmetica manera habon, crema y co’i hole dushi, tarheta, agenda y potlood cu texto bunita na Papiamento y no lubida e funchi fresco y mas producto cu por uza ora di cushina. Tur cu nomber na Papiamento.

Tur esaki ta di aplaudi y nos ta spera cu hopi hende lo haya inspiracion pa uza di un of otro forma nos dushi idioma Papiamento. Sali afo cu ne, uz’e tur caminda, ta di nos e ta!!! Ta nos derecho!!

Un idioma ta un hoya, un herencia cultural masha importante y bunita cu nos mester proteha, desaroya y laga mundo sa di dje.

Fundacion Lanta Papiamento ta desea publo di Aruba un Feliz Pasco y un 2023 yen di dicha y felicidad!