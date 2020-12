Fundacion Lanta Papiamento a clausura aña cu tertulia virtual 2020

Fundacion Lanta Papiamento (FLP) tin algun aña caba ta clausura aña cu un Tertulia literario pa honra e autornan cu a publica un buki den e aña vigente. E aña aki COVID-19 a pone cu FLP a dicidi di organisa un Tertulia Virtual.

Apesar cu aña 2020 tabata yen di reto, Aruba por ta contento y orguyoso cu su coleccion literario a crece cu sigur 21 buki nobo, mayoria di nan na Papiamento. Un bunita cosecha literario.

E bukinan nobo aki ta di diferente genero: tin buki di ficcion y buki di no ficcion. Di ficcion tin buki di storia y di poesia, tanto pa mucha, hoben, como adulto. Di no ficcion tin buki cientifico, informativo, biografico, historico y tambe tocante arte.

Den un otro articulo ta publica e lista di autor cu nan buki. E bukinan aki ta obtenibel na libreria, cerca e autor personalmente of via internet na e cas editorial; den algun caso ta trata di buki digital.

Den orden alfabetico a tuma contacto virtual cu e autornan di e bukinan publica den 2020. A introduci cada autor cu a mustra su buki na publico. E autornan a splica algo tocante nan buki, a recita un poema of a lesa un fragmento di nan buki. Nan tur a ricbi un certificado di reconocimento di Fundacion Lanta Papiamento.

Tabata un evento rico na creatividad y inspiracion cu a clausura cu un homenahe special na dos persona masha importante pa nos idioma Papiamento, nos literatura y nos enseñansa, esta Ramon Todd Dandaré Mag. Ling. y Dr. Wim Rutgers. FLP a nombra nan Miembro Honorario. Ramon y Wim awor ta riba e mesun pedestal di honor di FLP cu Hubert (Lio) Booi (q.e.p.d.), Ernesto Rosenstand (q.e.p.d.), Digna Laclé-Herrera y Mr. Ralph Yarzagaray.

DIARIO TV a transmiti y graba e evento cu awor ta riba e pagina di facebook di FLP. Lamentablemente e ultimo parti di e programa a cay afo, debi na e echo cu FLP a paga pa un periodo di ora, pero a pasa tempo stipula.

FLP ta gradici tur e autornan pa nan participacion excelente y tur hende cu a yuda cu contenido y cu e parti tecnico di e actividad aki.

FLP ta desea henter Aruba Un Bon Pasco y un Cambio di Aña Feliz y Trankil y un aña 2021 prospero!

