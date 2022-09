Riba 25 di augustus 2022 a recorda net un aña cu “Monumentenbureau”, cu ta e instancia gubernamental encarga cu e ordenanza di Monumento na Aruba, ta indica e interior di e ‘Kapel di Bethania’ situa na Noord 2 como monumento proteha, por medio di un decreto firma door di Minister di Cultura sra Xiomara Maduro.

E compleho ta consisti di un klooster y un kapel y a wordo construi entre 1954 pa 1958. E klooster y kapel a wordo uza door di e soeurnan di e ordo ‘Dominicanesnan di Bethania’.

Fundacion Kapel di Bethania ( FKB) a ser funda cu e meta primordial pa proteha y cuida e compleho aki mirando su importancia di su herencia pa historia di Noord y Aruba. E kapel aki ta e unico kapel na Aruba cu ta manteni den su originalidad.

E parti interior den e kapel cu ta proteha ta e elementonanl manera e altar, banki- y kashinan cu ta pega na vloer y muraya, estatua- y stashinan, e tegelnan den e compleho, blafon etc.

E aña aki Zuster Marjolein tabata di bishita na Aruba y el a keda hopi contento di mira con e fundacion ta traha hopi duro pa sigui conserva e klooster y e kapel.

Fundacion Kapel di Bethania ta desea di comparti cu pueblo di Aruba un relato cu Zuster Marjolein a skirbi y a publica di su bishita na Aruba den e edicion di nan ordo ‘Blikwisseling’. Pa mustra su legria y gratitud pa cu e cuido y conservacion di e edificio aki. E traduccion ta lo siguiente:

Aruba no lubida Bethania!

For di 1952 te 1995 nos soeurnan a biba y traha na Aruba. Nos tabatin un luga pa cuido di muchanan (Imeldahof), pero tabata traha tambe na scol (pa financia e trabou cu e muchanan), den e parokia y den prizon.

Desde 1995, ora cu e ultimo dos soeurnan a bandona Aruba, ‘Kinderhuis Imeldahof’ na Noord ta excelente guia pa laiconan experto y pa un fundacion. Pero e convento cu su kapel, cu despues a cay bou di gobierno, no a haya un destinacion adecuado y tabata totalmente descuida, cu bentana- y flurnan kibra, yen di sushedad di palombanan y yen di cacalaca.

Te cu dos aña pasa un grupo di personanan den bisindario di e convento a cuminsa duna e edificio un bon limpiesa y drecha algun cos riba nan mes iniciativa y gasto. Ta uza e kapel for di e tempo ey pa diferente servicionan liturgico, tambe pa e habitantenan di Imeldahof. Den algun otro local a organisa exposicion di artefactonan di e parokia di Noord y di e soeurnan di Bethania.

Relaciona cu esaki a tuma contacto cu soeur Marjolein cu, lamentablemente door di corona, por a duna su cooperacion solamente desde leu. For di Hulanda e tabata manda informacionnan, portret- y artefactonan. Diferente habitante di Noord a ofrece materialnan historico di e pueblo.

For di 26 di mei te 3 di juni di e aña aki soeur Marjolein tabata presente riba invitacion di ‘Fundacion Kapel di Bethania’, funda special pa e causa aki. Tabata un siman fantastico cu entrevista en bibo na television, entrevistanan na radio, reunionnan y encuentronan, servicionan liturgico y un encuentro cu minister-president. For di tur esaki por comprende cu tin un aprecio grandi pa locual e religiosonan a realisa na Aruba y e deseo ta cu esaki ta wordo pasa pa e generacion cu ta sigui.

Y a traha plannan concreto pa uzo di henter e edificio, pa asina por sigui cu e tradicion di Bethania.

Zr. Marjolein, Haelen