Fundacion Hende Muhe den Dificultad su trabao ta pa sigui consientiza comunidad pa cu maltrato di hende muhe. Claro e fundacion ta haya hopi pregunta cu awendia tin hopi casonan di maltrato compara cu añanan anterior. Pero e diferencia ta cu awendia e casonan aki ta bira mas conoci pa e hecho cu nan ta wordo publica y kizas antes esaki tabata wordo tapa. Pa fundacion e hecho di publica e casonan awendia ta algo sumamente bon pasobra e tambe ta juda pa conscientiza comunidad pa nan tin mas informacion y asina purba evita cu e casonan aki sigui pasa. Pero no ta Aruba so sino mundialmente e casonan aki ta sosode y mas nan ta wordo publica tambe. Violencia domestico ta un topico hopi amplio, E casonan cu fundacion ta haya ta personanan cu a sufri maltrato fisico y emocional y tambe sexual pero tambe financiero. Anto e ora e trabao di fundacion ta pa guia e personanan aki pa nan por sali di e situacion ey y asina tambe conscientiza e persona cu amor no ta maltrato, cu ta biba den un cas y kico un cas mester tin, esta armonia y trankilidad. Pero no locual ta encera maltrato, dalmento, palabranan mahos, insultonan pa cu esey. E tarea di fundacion ta keda entre otro pa conscientiza, informa y guia y tambe steun e hende muhe of e personanan cu ta pasa den violencia domestico. Pero tambe fundacion kier bini cu otro ayudonan tambe pasobra no kier sera porta tampoco pa e “dadernan” aki pasobra nan tambe mester di ayudo pasobra un persona no ta nace pa comete tipo di accionnan aki, sino debi na cosnan cu a pasa den nan bida of cu nan mes a pasa den esaki y ta kere cu asina cosnan mester bai. Ningun hende a nace pa ta un agresor y tampoco victima. Semper tin un razon pakico un persona por tin tanto rabia y hisa man y maltrata un otro persona. Dus esaki tambe ta e parti cu fundacion ta scucha e otro banda di medaya y fundacion tambe ta traha cu e “dader” esta e personanan cu tin e agresividad. Fundacion kier sigui y duna e servicio aki na comunidad, hende muhenan cu no sa kico pa haci den e momentonan ey of porta nan no ta consciente cu nan ta pasando den un maltrato paso no ta hende muhenan so ta e victima. Dus hende muhenan cu tin jiunan tambe, esakinan tambe ta sufri di e maltrato aki y ta bira victima. Famia y tur hende cu ta den e cas ta wordo afecta. Pues esaki ta e parti cu fundacion ta traha cune tambe y ta sigui juda e hende muhenan cu ta den e situacion y cu kier sali for di dje.

