Fundacion Hende Muhe den Dificultad ta hopi agradecido cu PG Van Dam

Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad (FHMD) cu hopi añas tras di lomba di trabou den nos comunidad, luchando contra Violencia Domestico, ta agredecido cu e compromiso di PG van Dam y Ministerio Publico.

Ainda nos ta corda con tres aña pasa Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad (FHMD), representa pa su coordinadora y su voorzitter, Sra. Magaly Maduro y Sra. Suzette Kock respectivamente, a hasi un bishita di cortesia cerca Procureur-Generaal Sr. van Dam. E tawata un combersation ameno y nos a ripara cu e tema di Violencia Domestico tawata algo cu tawata biba fuerta cerca e PG aki.

For di e combersacion a sali dos promesa. Cu e kier bin cu un ‘veiligheidshuis’ den cual lo purba di atende mas hopi hoben y famianan cu risico di violencia of crimen prome cu awa pasa hariña, y cu e lo traha riba un ‘richtlijn/aanwijzing’ pa cu Violencia Domestico.

FHMD tawata impresiona cu Sr. van Dam a durf di hasi promesanan cu no ta solamente depende riba dje pa realisa.

Den november di 2017, durante di e 1er Conferencia riba Violencia Domestico di Aruba den Reino, Sr. van Dam un biaha mas públicamente a compromete su mes cu e Fundacion cu e lucha contra Violencia Domestico.

FHMD ta elogia PG van Dam kende a firma siman pasa a fimra un Instruccion nobo pa ora tin casonan di violencia den relacion.

E Instruccion aki ta contene reglanan pa investigacion y persecucion ora di violencia relacional. Tambe e ta encera e condicionnan basico pa loke ta trata e cooperacion entre Polis, Ministerio Publico, Reclassering y otro partnernan den e sector social y di cuido, cualnan ta traha hunto den e ‘Veiligheidshuis’.

Meta tras di e Instruccion aki ta pa crea un mihor aporte na trabao mas efectivo y eficiente di tur e partnernan concerni, como reaccion riba violencia relacional.

Ademas e Instruccion ta sirbi como herment pa mihor reconoce violencia den relacion, pa stop violencia of stop cu e menaza di violencia, y garantiza seguridad di victimanan.

Pesey Fundacion ta sumamente agradecido na Sr. van Dam cu e no a lubida su compromiso, no solamente cu Fundacion pero cu tur victima di Violencia Domestico. No tin palabra suficiente pa gradeci e iniciativa aki di parti di Ministerio Publico y di PG van Dam cu ta demostra nan motivacion pa e ehecucion di e Instruccion aki.

Un biaha mas, Masha Danki Sr. van Dam. You are a man of your Word!

Comments

comments