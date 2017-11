Fundacion Hende Muhe den Dificultad cu actividad di Orange Aruba

Sra. Suzy Kock, presidente di Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad ta splica mas ariba nan proximo actividad cu ta na caminda.

Orange Aruba ta 16 dia continuo di conscientisacion contra di violencia contra di hende muhe of mucha muhe. Pa motibo di e exito di aña pasa, e aña akinan, nan a dicidi di haci;e mas interactivo, y mas hende ta envolvi den cada aspecto di e Orange.

Nan lo cuminsa cu un caminata solemne, cual lo cuminsa dia 24 pa manece 25, cu lo cuminsa dilanti Corte di Husticia, J.G. Emanstraat, direccion Kowloon, bay direccion Caya G.F. (Betico) Croes, pa despues bira na man drechi den Wilhelminastraat, pa Censo, ta tuma e caminda dilanti di Kabinet di Gobernador. Riba L.G. Smith nan lo cana bay direccion Bestuurskantoor, unda lo haci entrega di un manifiesto na Presidente di Parlamento, cu e deseonan di victimanan di violencio domestico.

E actividad aki tur hende por participa. Violencia domestico no ta un women’s issue. E ta un men’s issue tambe. Fundacion Hende Muhe den Dificultad ta invita tur hende muhe, hende homber, tur esunnan cu ta bisa cu nan ta biba den un pais civilisa y cu esaki violencia contra di hende no ta aceptabel, pa join nan. Nan no ta cobra pa participacion. Pero bin mustra sosten, aa esunnan cu no tin bos ainda pa para nan situacion di violacion domestico como tambe mustra cu abo no ta acepta cu tipo di cosnan asina, ta keda pasa na aña 2017, na nos dushi isla Aruba.

Sra. Maria Carrasquillo a sigui bisa cu nan tin un lista di e caminata, cuminsando dia 24 di November. Tambe nan lo tin e congreso, y esaki nan a traha e congreso aki cu dado momento e tabata di bay ta na St. Maarten y pa motibonan ya conoci, esey a cancela. E ora a dicidi di haci e congreso na Aruba tambe. E ora buscando informacionnan, nan a dicidi cu nan por carga esey tambe. E ta un trabao basta pisa, cu hopi dedicacion, hopi pasenshi, hopi hende cu nan mester a involucra tambe. Y danki Dios cu na Fundacion, nan a haya hende 100% para nan tras. E congreso lo tuma luga dia 29 di November, sigui pa un simposio cu lo ta dia 30 di November y 1 di December.

Sra. Suzy Kock a splica cu e Congreso ta carga e nomber “Time to act”, pa motibo cu tur pais den Reino a papia masha hopi over con y kico pa haci contra violencia domestico. A yega un momento cu a bisa basta di papia y pa cuminsa actua. P’esey e congreso ta carga e nomber “Time to act”. Loke nan kier ta pa e paisnan den Reino cumisna traha hunto y pa yega na un solucion pa violencia domestico. Mescos cu e ta prevalente na Aruba, e ta prevalente na tur paisnan di Reino. Algun tin mas posibilidad cu e otro.

Mirando cu e dianan cu a wordo stipula, ta debi cu tin un celebracion internacional ya cu dia 25 di November ta Dia contra di violencia di hende muhe y mucha muhe. Y dia 10 di December , cual ta e final di Orange Aruba, ta Dia Internacional di Derecho Humano. Algo cu tur hende ta tuma “for granted”, ta cu biba trankil den bo mesun cas, tambe ta un derecho humano. Hende muhe tambe tin e derecho akinan, muchanan tin e derecho akinan, di biba sin miedo, violencia den tur sorto di forma, den nan mesun cas, segun Sra. Suzy Kock.

E violencia contra di e ser femenino, ta birando poco poco algo cu ta manera den e proceso di birando hopi publico cu ta tuma luga. Fundacion di Hende Muhe den Dificultad ta purba di minora of frena e situacion aki, den casonan aki ta trahando ariba conscientisacion. Esaki ta algo cu no ta di awo cu violencia domestico ta sosode. E ta algo di generacion tras di generacion. Esaki ta birando mas publico, e ta bin dilanti. Nos medianan ta encarga cu esaki tambe, segun Sra. Maria Carrasquillo. Algo ta sosode, tur hende sa, algo a pasa, sea den weekend of den siman, unda ta skirbi “Homber a bati muhe”.