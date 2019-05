Fundacion “Go Cultura” ta bisa danki!

Diasabra ultimo riba e barco Freewinds a tuma luga otro evento exitoso organisa pa fundacion Go Cultura.

Publico presente a disfruta di un evento musical di un nivel excelente.

Esaki tabata un concierto na beneficio di nos fundacion, pa asina Go Cultura por recauda fondo pa por continua cu su mision importante di stimula y engrandece e sector artistico y cultural riba nos isla.

Nos ta haci uzo di e oportunidad pa gradici prensa y tur medio di comunicacion cu a brinda nos e cooperacion y espacio pa asina nos por a promove y informa Aruba di nos evento.

Gradicimento hopi special na e artistanan Edjean Semeleer, Amy Sorinio, Rajiv Landaeta y Rob Meister cu a duna tur di nan parti pa a haci esaki un evento sumamente special y memorabel.

Danki grandi na e barco Freewinds y the Freewinds Band cu ta aliadonan sumamente importante no solamente pa nos fundacion pero pa tur otro fundacion y organisacion riba Aruba pa mas cu 30 aña caba.

Por ultimo, un danki inmenso na e gran publico cu a cumpra carchi pa disfruta di e espectaculo aki y cu a contribui tambe na e causa hopi importante di nos fundacion.

“Go Cultura” lo continua cu su compromiso y esfuersonan pa realmente pone cultura y creatividad na e curason di e desaroyo sostenibel di nos isla.

Pa mas informacion di nos fundacion, por tuma contacto cu nos na telefon 5830808 of bishita nos website: gocultura.org

DANKI un bes mas!

