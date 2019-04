Fundacion Go Cultura cu fundraising concert dia 27 proximo!

Siman pasa nos a anuncia e evento special aki na beneficio di Fundacion Go Cultura cu lo tuma lugar dia 27 di April proximo riba e barco Freewinds. Esaki ta wordo presenta door di nos cantante Edjean Semeleer cu e aña aki ta celebrando 25 aña den farandula. Otro artistanan invita cu tambe lo presenta durante e concierto aki cu ta na beneficio di Go Cultura lo ta Amy Sorinio, Rajiv Landaeta y e fantastico Freewinds Band. Amy Sorinio no ta un cantante desconoci riba nos isla. E ta un di e artistanan mas simpatico, mas gusta y mas solicita den varios resort riba nos isla. Su forma magnifico di interpreta un variacion grandisimo di musica y tambe su forma unico di entretene cualkier publico a hacie un di e cantenan mas popular serca nos turistanan. Rajiv Landaeta, otro vocalista excelente, tambe lo ta parti di e concierto aki. Rajiv tin varios aña den e mundo di entretenimento no solamente como solista pero tambe como integrante di bandanan musical. Rajiv su habilidad vocal ta haci’e un di e cantanenan masculino mas prometedor actualmente. Como cherry riba e bolo, henter e anochi nos lo disfruta di e presentacion impecabel di Freewinds Band cu lo compaña e cantantenan aki hunto cu Edjean Semeleer. The Freewinds Band ta consisti di musiconan cu a nace na varios paisnan rond mundo pero cu tin e habilidad di presenta varios genero musical, incluyendo nos propio cancionnan cultural, cual ta algo di aplaudi y admira. Fundacion Go Cultura, cu su mision ta pa stimula y engrandece e industria cultural y creativo di nos isla di e forma di mas amplio posibel, ta invita bo pa busca bo carchi balora na solamente Afl. 35,- pa asina disfruta di loke sigur lo ta un excelente concierto riba e barco Freewinds. Tambe bo lo ta contribuyendo na bienestar y progreso di Arte y Cultura di Aruba. Pa mas informacion por bishita oficina di Go Cultura na J.G. Emanstraat 24 y pa delivery por tuma contacto cu Go Cultura na 5830808. No perde!

