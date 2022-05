E siman tras di lomba tabata “National export week” na Corsou den cual pais Corsou a traves di CINEX (Curaçao Investment and Export Promotion Agency) a pone enfasis riba e importancia di exporta producto, servicio, conocemento, cultura y creatividad.

Durante e siman ey tambe a anuncia e implementacion di e plan nacional di exportacion di Corsou. Pues algo esencial pa futuro desaroyo di e pais y diversificacion di su economia.

Tabata un siman completo yena di charla, encuentro y tayernan importante pa asina por involucra lo mas hopi persona y organisacion posibel y asina tambe anuncia e plan nacional di exportacion di Corsou.

Fundacion Go Cultura tabata presente durante algun dia na Corsou pa diferente entrevista cu prensa, pero tambe pa hiba combersacionnan necesario cu actornan importante pa cu e desaroyo cultural di nos islanan.

Riba Diahuebs 19 di mei ultimo, CINEX a pone enfasis riba e exportacion di cultura y e balor economico, cultural y social di e Industrianan Cultural y Creativo pa cu e desaroyo sostenibel di Corsou. E anochi aki a tuma lugar na Landhuis Chobolobo, caminda e famoso licor “Curaçao Liqueur” y tambe Alcolado Glacial ta wordo produci.

E evento aki tabata yena di invitadonan specialmente di e sector cultural y creativo.

Oradornan importante a forma parti di e anochi aki, entre otro Sra. Melanie Sloot representando Prins Bernhard Cultuurfonds Caribish Gebied, Sr. Anton Said, strategista principal di International Trade Centre di Suecia y tambe Sra. Vanessa Toré cu ta director di e division di cooperacion economico internacional di ministerio di economia di Corsou.

Cantante y entrepreneur creativo arubano Edjean Semeleer, tabata e invitado y orador principal e anochi aki pa comparti su perspectiva di e importancia di exporta arte y cultura y e potencial y balor di formaliza y desaroya e Industrianan Cultural y Creativo. A subraya e motibo principal dicon a lanta Fundacion Go Cultura na Aruba y e trabao cu e fundacion a desplega te cu awor.

Durante su charla, Edjean a comparti su propio experiencia como artista y empresario creativo. E desafionan cu el a encontra den su carera di 28 aña y con semper el a purba conscientisa di e balor y importancia di arte, cultura y creatividad pa cu e formacion, desaroyo y bienestar di e ser humano.

Locual a resalta serca esnan presente tabata e forma con el a splica no solamente di e potencial pa desaroyo social y cultural pero tambe di e balor economico di e Industrianan Cultural y Creativo y con importante e entrepreneur creativo ta pa duna balor na su idea y crea no solamente ingreso pero tambe rikeza y bienestar pa henter un nacion. Edjean a subraya e importancia di educacion cultural den e sistema di educacion y tambe e necesidad pa provee hobennan for di un edad hopi jong cu hermentnan, habilidadnan y e conocemento necesario pa asina nan mente por ta aun mas creativo, mas empresarial y innovativo. E importancia pa sigui traha riba “capacity building” y empoderamento di nos artistanan y creativonan tambe a resalta den su mensahe. Na final di su charla, Edjean a felicita Corsou pa e forma admirabel con e isla ta proteha su identidad y su herencia cultural y ta expone esaki na mundo y a recorda tur presente di e fortaleza cu ta existi ora cu nos traha hunto. Por a nota un entusiasmo grandi for di esnan presente cu a aserca e cantante den grupo grandi na final no solamente pa conecta pero pa comparti conocemento y mira e posibilidad pa fortifica lazonan y duna mas plataforma y prominencia na e Industrianan Cultural y Creativo na Corsou.

Comments

comments