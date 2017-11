Fundacion Frank Polanco lo core un carera di 100 km pa recauda fondo

Fundacion Frank Polanco lo tene un fundraising run dia 6 di December proximo, pa cual Sr. Jose David Polanco ta splica mas e meta tras di e fundraising run aki.

Gobierno ta prescribi cu bo no por haci fundraising si bo no tin un fundacion estableci. Na e momento ey, el a bay na un notaris cu a regal’e e gastonan, e oprichting di loke awe ta e Fundacion Frank Polanco.

Motibo pa cual a pone na nomber di su tata, ta pasobra cu nan ta 6 ruman biologico, pero esaki a cria sigur 13 yiu. E cos bon ta cu e sa con pa cria yiu. E tabata kitanan for di riba caya, dunanan cas y cuminda, pero nan mester ta siña y traha. El a haci’e asina tanto, y asina exitoso, cu Sr. Jose David, cu 12 di e 13nan cu el a cria, tur ta profesional awe. Meneer cu juffrouw di scol, un ta kokie. Tur tin un futuro.

Fundacion Frank Polanco a core 10 aña pasa, 75 km cual a wordo bendi na 100 florin. A recauda 7500 florin, cu nan a yuda un di e rumannan su famia a perde ariba lama. E cos aki ta cos cu ta pasa tur aña.. Awendia ta cancer. Tur aña tin mayornan ta fayece trempan. Ora cu bo wak e orbiturio, ta wak e edadnan toch, relativamente jong. Den e caso di e aña aki, el a yega hopi cerca. Un cliente di dje, Monica di 37 aña a haya e malesa aki 3 aña pasa. El a bringa cun’e, el a bay full e proceso. El a recupera, el a cuminsa traha bek. Pero lamentablemente e ta fayece, lagando dos yiu atras, Christopher (14) cu Sophie (4). No solamente nan a perde e amor di nan mama, pero nan a perde e gran sosten financiero. E persona cu lo cria nan. Pero mundo no a caba pa e yiunan, nan tin nan tata, nan tin nan wela. Pero e bashi di nan mama ta keda.

Fundacion Frank Polanco tin mas cu un meta. Un di e metanan, esun principal, ta di recauda fondo, anualmente via un actividad deportivo pa yuda tipo di muchanan asina aki. Den e caso aki, a scoge pa core 100 km. Dicon 100 km? E ta un prueba cu no a wordo logra nunca na Aruba, ni purba. E motibo ta, ta e calor. Na Aruba e temperatura normal ta 30-31 grado den bon. Den malo, e ta 38 of 39 grado. Ta hopi calor.

Jose David como deportista tin 20 aña ta core. El a core dos biaha e omtrek di Aruba, cu ta 75 km. Un biaha el a core den e ronde van Aruba, cual ta masha popular, y e di dos biaha tabata den e charity rond, cual ta 10 aña pasa. E 100 km ta un record di distancia, cu Arubaanse Atletiek Bond lo reconoce pero cu niun hende no a purba ainda.

E no ta un locura, ya cu na Merca nan ta haci anualmente, careranan di 100 miya cual ta 160 km. E loke Jose David kier haci, a wordo haci caba. tur aña tin mas o menos tin hende ta caba 100 km race, for di un ciudad pa otro na Gran Bretaña.

Lo purba recauda 10 mil florin, cual lo ta pa Christopher y Sophie, cual lo yuda un tiki, y mas tanto Fundacion Frank Polanco ta cera un pago mensual di 200 pa 300 fl, te ora e placa caba. E muchana ta perde nan mama, cu nada por trece bek. E berdadero heroe ta esunnan cu a keda atras, cu ta esunnan cu ta bay educa e muchanan aki, den perdidanan di nan mama cu nan tata.

Di parti di Fundacion Frank Polanco, ta corda cue muchanan ta existi y purba yudanan.

Core 100 km ta un reto grandi y e lo tuma un training di mas o menos 7 luna. E caredanan largo ta riba diasabra cu ta 45 pa 50 km. E ta tuma hopi training, pasobra cu uno, tin e presion cu bo tin cu logr’e. Vooral si bo a bende kmnan. Y e ta pa un bunita causa, un super causa.

Jose David Polanco kier haci’e den menos di 10 hora. E lo cuminsa 8 or di anochi y lo caba e dia siguiente dia 5 or di mainta. E lo core anochi y marduga. E motibo tras di esey, ta cu den dia bo no por cu e calor. Y riba dje, sr. Polanco ta resa cu e ta un anochi fresco, ya cu tin anochiann cu ta 29 grado, cu ainda ta calor. E temperatura ta hunga un rol grandi. E ruta ta cu lo sali for di Linear Park, direccion Airport, coy e caminda patras banda di Dump, core full e caminda di Balashi, pasa Pos chikito, Savaneta, coy e caminda di Zeewijk bay te Essoville, lo pasa banda di Valero. Na EssoVille ta bin bek abao, via Isaac Wagermakerstraat. Ta coy Savaneta, Pos Chikito, drenta Franse Pas, coy caminda di Sta. Cruz, bay Paradera, pasa banda di Bright Bakery. Un tiki pabao di BRight Bakery ta coy direccion Parke Curason, bay Jaburibari bay sali na Warda di Polis Noord. Djey lo crusa straight dilanti CMB, Palm Beach. Ora yega na e crusada di McDonalds ta bay un tiki ariba, pa pasa dilanti Palm Beach Plaza. Eynan ta coy e caminda di hotel, bin bek zuid, direccion di Linear Park. Dus full canti lama. Un biaha ta 56.5 km. Tin cu haci’e dos biaha.

Con e ta wordo haci? Door di no pensa ariba dje. Sr. Polanco a haci 7 pa 8 training, rond di 45 pa 50 km, den 4:15 hora. E ta door di gewoon papia cu e hendenan cu ta coriendo cu bo. Kita bo mente di loke bo ta haciendo. Lo bay tin un team hunto cu Jose David, cu lo compañe, ya cu mester busca un vergunning. E team lo duna awa, Gatorade, loke un atleta ta come. E mas bunita ta, cu e no kier core su so. E ta invita e pueblo pa bin para cant’i caminda pa apoya. Tambe tur coredo pa core sikiera un pida. E cos di mas importante e anochi aki, ta pa no pone mente ariba dje. E lo para diferente biaha, ya cu no por core 100 km, sin bay baño, sin cambia keds. Pero e lo core mayoria biaha non stop. SI e lo cambia di keds, cu dor di e calor, e ta bira muha, y ta duna blaar.

Mas aleu, Jose David a bisa cu tur contribucion ta welcome. Lo entrega e cen, pa ta mas transparente cu ta posibel, den un programa di television. Tur e gasto cu tin, ya cu e ta costa basta cen, training, tur ta costa basta cen. Esey ta di banda di e fundacion. Jose David como persona, ta sinti cu como hende, bo no por biba pa bo so. Cu ta busca Superman, e t’ey. E ta ora tres persona tene man. Supernan ta nifica union, Aruba mester uni como pueblo. Tambe e kier a laga e mensahe positivo: Un paar di siman pasa, el a perde un colega deportivo. Un persona cu a conoce, cu a core foi chikito. News plama tur caminda. Pero ora cu un cos positivo, e no ta wordo plama asina ey. Asina ta mundo, y esey mester wordo cambia.

E careda aki lo tuma luga dia 6 di December, for di 8 or di anochi te cu 5 or y 30 di marduga. E lo sali y termina na Linear Park. Esun cu kier participa tambe mester ta na Linear Park pa 7 or di anochi. Esun cu kier core hunto cu Jose David, tur ta bon bini.