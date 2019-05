Fundacion Family First ta organisa curso titula, “Conoce bo Pareha 2019”

Fundacion Family First funda na 2012, un yabi pa bidanan fuerte y saludabel ta organisa curso anual titula, “Conoce bo Pareha.” Reconociendo e hecho cu famia ta e fundeshi y pilar di un comunidad, Fundacion Family First su meta ta pa fortalece famianan na Aruba. Den cuadro di esaki e fundacion ta organisa varios curso anual, y un di esakinan ta “Conoce bo Pareha.”

E meta ta pa alcansa famia y individuonan pa ofrece sosten, conocemento y servicio cu lo dirigi nan riba e caminda pa ta un famia fuerte, estableci y sostenibel.

Family First ta haci esey dor di, 1. Ofrece sosten na famianan, progama y cursonan segun e necesidad, 2. Organisa evento pa mehora relacion entre pareha pero tambe entre mayor y yuinan, 3. Yuda desaroya fortalesa y capacidad familiar dor di laga e persona reconoce su puntonan fuerte, 4. Provee oportunidad pa desaroya nan puntonan fuerte atrabes di varios vehicolo, 5. Facilita e acceso na recurso, manera otro instancia pa logra haya ayudo.

“Despues di various aña trahando cu famia nos a ripara cu tin dos area clave cu mester di mas atencion; e area di finansas y e area di relacionnan. Segun estadistica di CBS, porcentahe di divorcio a subi significantemente, un situacion cu ta hopi alarmante. Un divorcio tin su efecto no solamente ariba e pareha cu a divorcia pero tambe nan yuinan y concecuentemente henter un nacion. Awendia tin curso pa varios area, pero pa matrimonio nada ta wordo exigi. Pa por tin un relacion cu un otro persona, y mas aun, na nivel di matrimonio, ta bon pa conoce e persona bon prome,” Annelies Schoop, Presidente di e fundacion ta bisa.

“Nos a ripara cu e resultado di e retironan anterior ta cu nan ta conoce otro miho. Nos ta trata cu nan vision pa futuro, percurando asina cu nan ta riba mesun linea y nan ta bay hunto pa un (1) meta. Ora nan sali for di e retiro nan ta masha motiva pa bay dilanti. E feedback cu nos ta haya ta cu nan a haya hopi gozo. Tabata tin pareha cu tabata na punto pa divorcia, cu no a divorcia mas y nan ta bayendo hopi bon t’e cu awe,” Schoop a bisa.

Temanan cu lo wordo trata ta: 1. Haya sa e personalidad unico di bo pareha, 2. Haya sa e idioma di amor di bo pareha, 3. Kico hende muher mester sa di hende homber y visa versa, 4. Haya sa e forma di comunicacion di bo pareha. E facilitadonan di “Conoce bo Pareha,” ta Sra. Enid de Kort, Entrenado di Pareha, Sr. Raymond Maxwell, Entrenado y Mediador Certifica, Sra. Sharleen Tromp, Desaroyado di Talento y Sra. Annelies Schoop Presidente di Fundacion Family First.

“Bo por crece hunto, sin guiya, sin un vision of dedicacion, door di cay y lanta, cay y lanta, pero bo por inverti den e bienestar di bo relacion y dedica na dje door di participa na retironan ofreci manera ‘Conoce bo Pareha,’” Gisbeth Boekhoudt, cursista di “Conoce Bo Pareha 2018,” kende a participa aña pasa, hunto cu su Señora Raquel Boekhoudt, a bisa.

Segun Facilitado y Mediador Certifica, Raymond Maxwell, e problema ta cu hopi biaha nos no sa cu nos tin un problema. “Riba un manera practico bo kier trece toch e autoconciencia eynan y si esaki ta e caso, identifica esaki, reconoc’e y contstrui un miho relacion cu bo pareha y cu otro hende. Nos tin e hermentnan nesesario pa hiba nan door di e proceso aki,” Maxwell a bisa.

E retiro lo tuma lugar na Hoffie Royer y ta cuminsa diabierna 17 di mei pa 7or anochi te cu diadomingo 19 di mei pa 12or merdia. E prijs ta solamente Afls. 350,00 pa pareha y ta inclui tur material, cuminda, snacks y luga di drumi. Lo tuma solamente 15 pareha, dus no warda t’e na ultimo momento. Durante e retiro aki, lo bo no solamente siña conoce bo pareha, pero tambe lo bo bay conoce bo mes mas miho. E progamma ta hopi varia y ta ofrece un fin di siman inolvidabel. Por tuma contacto via e-mail na [email protected] of na tel 5820099 y 6999928. Registracion ta bay online via link: https://bit.ly/2V5wMo4

