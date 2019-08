Fundacion Family First su grupo di damas: ‘Damas Determina’ ta comparti momento di alegria na Cas di Anciano

Recientemente Fundacion Family First su grupo di hende muhe, asina yama: ‘Damas Determina’ a haci bishita na cas di ancianonan, ‘Stichting Thuiszorg Aruba (STA), situa na Jaburibari. Esaki den cuadro di nan vision – Famianan sano pa un Aruba prospero. “Den cuadro di Fundacion Family First su vision, ‘Famianan sano pa un Aruba prospero,’ nos

grupo di hende muhe, ‘Damas Determina’ a organisa un evento cu e intencion pa comparti

alegria na nos ancianonan. Un di ingredientenan cu ta percura pa un alma prospero ta ‘alegria.’ Y esaki ta algo cu ta accesibel pa tur edad, for di un baby cu ta hari te na un anciano, alegria ta trece gozo y fortaleza pa nos alma. Mas momentonan di alegria y gozo, miho e ser humano ta sinti’e,” Sra. Annelies Schoop, Presidente di Fundacion Family First ta splica.

E fundacion cu ta dispone di un grupo di 15 damas, ta bini hunto un bez pa luna, y asina ta

‘brainstorm’ cu determinacion, con nan por haci un diferencia den comunidad. “Gozo, no ta costa nada, den sentido financiero pero e ta trece asina un sentimento di complitud den e momento cu e persona ta bibando e momento di gozo. Nos grandinan ta nos baluartenan,

nan a bay nos dilanti y ta iniciadornan di hopi cosnan positivo cu nos ta biba y disfruta di dje

awe, y nos yiunan y nietonan ta, y lo biba di dje mayan. Ta importante pa honra nan y haci un diferencia den e fase aki di nan bida,” Schoop a enfatisa. “Nan tin hopi mas conocemento y tin asina hopi cos cu nos por siña di nan. E añanan cu nan a cuida di nos, pa nos por a crece di manera sano y saludabel, nos – comunidad henter – mester por haci mescos pa nan. Ancianonan, adulto, hobennan, y te asta muchanan cu tabata presente a goza un mundo. Nan a baila y saboria varios pasa bocanan hopi dushi, hunto cu e musica “live” di Roque kende a trece un ambiente hopi gozoso, y manera algun di nan tabata bisa repetidamente,

“recordar es vivir.” “Un palabra di gradicimento ta bay pa tur nos boluntarionan presente y esnan cu a yuda prepara, na Stichting Thuiszorg Aruba, como tambe, Roque pa su precioso piesanan musical cu el a deleita nos cun’e.”

