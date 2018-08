Fundacion Facilidadnan Deportivo (FFD) tin un Plan “Macabro” pa cu e parkenan deportivo

Parlamentario Endy Croes ta preocupa pa e rumbo cu FFD ta bayendo. Pa splica pueblo poco mas di FFD. Kico y kendenan ta FFD y con esaki a lanta? Desde aña 2001, momento cu MEP a gana eleccion aplastante cu 12 asiento, minister di Deporte Ramon Lee tabata tin como vision y conviccion pa renoba stadion Frans Figaroa na Noord. E tempo aya e Stadion tabata cay bou di maneho di ASU. Aruba Sport Unie, esta ASU sinembargo no tin nocion pa maneha parke y nan track record ta papia pa nan mes. Sporthall (awe Centro Libertador Betico Croes) a bira un ruina bou maneho di ASU y gobierno mester a cay aden pa renoba esaki. Stadion na Dakota mescos a bira un ruina y mester a traspas’e pa Lotto pa asina e por a wordo renoba.

Joe Laveist y Frans Figaroa

Joe Laveist na dos ocasion a bira ruina bou nan maneho y gobernacion AVP (Henny Eman) na 1994 pa 1999 a renob’e pa ASU y gobernacion (Mike Eman) a bolbe haci mescos door di renob’e hincando miyones di FDA y a laga esaki den man di ASU. Pues marca mi palabra y warda e corant aki pero aki 6 aña e lo ta na werki y un ruina atrobe. Bo no por keda haci mesun cos y spera un reultado diferente. Stadion na Noord, prome cu esaki a wordo renoba, Ramon Lee a exigi cu mester traspasa esaki sea pa Lotto of pa un identidad nobo pero no por lag’e den man di ASU pasobra e resultado ta conoci. Despues cu ASU a rebeldia masha hopi, Promer Minister e tempo aya Nelson Oduber a convence tur e partnernan pa lanta un Fundacion nobo cual lo carga e nomber di Fundacion Facilidadnan Deportivo y asina traspasa e stadion di Noord den e Fundacion aki y pa asina e proyecto di renobacion por a inicia.

FFD tambe ta secuestra

FFD esta Fundacion Facilidadnan Deportivo ta consisti di 3 miembro di ASU, 3 miembro di Lotto pa deporte y 3 miembro cu minister di deporte ta nombra y nan 9 ta encarga pa cu e maneho di parkenan. A cuminsa cu Frans Figaroa y poco poco a keda traspasa mas parke pa e Fundacion aki. Kico ta pasando actualmente? Gobierno di AVP a converti FFD den un lugar pa complace amigo y a bin cu e idea pa pone bou di e bestuur un Director cu un salario di 10 mil pa luna. A yena FFD cu hendenan di mercadeo cu salario di 6 mil florin pa luna. Consecuentemente no tin placa pa mantencion te cu por ehempel CONCACAF a keur af ambos stadion di futbol y Aruba lo mester hunga su wega di Nations League di CONCACAF dia 9 di september proximo na Corsou. Bestuur di FFD ainda ta den constelacion cu AVP a lag’e y a tuma e postura di Lotto esta pa secuestra e Fundacion.

Traspaso di parkenan pa ASU

Mientras tanto FFD a inicia cu su “Plan Macabro” esta pa cuminsa saca e parkenan for di bou di FFD y traspasa esakinan pa ASU. FFD a inicia e proceso cu veld di Nadi Croes/Crismo Angela y a cuminsa pone Logo di ASU den e parke. Parlamentario Endy Croes ta puntra te unda e grado di sinberguenseria ta bay? Presidente di ASU Gerald Franca sa masha bon cu nan no a pone ni un solo placa pa traha e parkenan aki y ta den bestuur FFD pa complace nan terkedad pa proyectonan por a bay door. Awe kier bin cu un Plan Macabro pa “HORTA” e parkenan aki for di pueblo? Wel momento pa actua a yega pa caba cu sinberguenseria. Parlamentario Endy Croes ta haci un apelacion na e Minister en cuestion pa manda yama e 3 miembronan (nombra pa Schwengle) y cu ta representa minister di deporte e siman aki aden pa duna cuenta y stand van zaken di FFD. El que no cumple nos lo yama “chacal” pe y “afueraa”. Parlamentario Croes ta termina splicando cu of mester cumpli of mester cana e caminda legal pero e wega di macabro aki ta termina e siman aki den bon of den malo.

