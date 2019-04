Fundacion CVA (Stroke) lo tin un otro checkeo di salud pa comunidad

Fundacion C.V.A. cu ta Fundacion C.V.A cu ta e Fundacion di Stroke (atake cerebral) na Aruba ta organisa un otro chekeo pa comunidad, diasabra 13 di april 2019 den Centro di Bario Brazil. Orario pa chekeo ta: di 08:00 or mainta te cu 12:00 or merdia.

Pa varios aña caba, fundacion ta haci su checkeo den comunidad, mirando cu tin un demanda pa mas checkeo di salud den barionan. Esaki ta pa traha ariba prevencion. Si mira e casonan cu ta pasando, atakenan di celebro, pasobra hopi hende ta pensa ariba curason ora di papia di stroke. Pero e ta un atake di celebro, cu ta aumentando y pa un isla asina chikito, si tur hende keda man crusa, e gastonan pa AZV lo sigui subi.

P’esey, dia 13 di april, Fundacion C.V.A. lo tin su prome checko pa comunidad na Centro di Bario Brazil, for di 8 or di mainta te cu 12 or di merdia. Lo tin oportunidad pa bin haci diferente chekeo manera:

. Control checkeo di Cintura, Peso, Largura,

. Glucose den Sanger,

. Test di Wowo (Aruba Vision Center)

. Percentahe di Vet,

. Percentahe di Awa,

. Presion di Sanger

. Y tambe ta bay tin un doktor presente.

Medicosmetic, Manrique Capriles, Transition to Health cu ta un fundacion cu ta yuda hendenan cambia nan estilo di bida, tur lo ta presente. Den futuro lo ta bon pa bin cu’n programa incentivo. Esunnan cu ta haciendo algo saludabel, cu nan por haya un descuento ariba nan prima di AZV, manera e ta cu seguro di auto. Pero si kier haci hopi enfasis ariba prevencion cu ta hopi importante. Hopi hende den comunidad ta cana cu presion halto. Tin hende ta uza remedi pa presion, cu ta bebe un dia si otro dia no. Miho manera ta pa bebe tur dia na e mesun ora.

Curason ta algo cu no por haci wega cun’e. P’esey pueblo pa bin diasabra dia 13 di april, ta bay tin dokternan presente pa asina haci e checkeo pa sa con ta para y pa haya consehonan con por trece un cambio den e estilo di vida. E intencion ta cu lo kier bay bishita diferente bario, lo kier ta cu e hendenan tin cu bin. No, e fundacion ta bay na e personanan, ofreciendo e oportunidad aki. Contribucion ta bay ta 5 florin, cu ta pa yuda fundacion CVA Aruba, cu otro aña ta cumpli 15 aña.

Fundacion kier haci algo pa comunidad. Nan lo por haci’e 10 of 25 florin. Pero nan ta dirigi ariba e homber chikito, cu ta bin paga su contribucion y ta haci su testnan. Si tin algo cu no ta corecto, segun e experiencia cu e fundacion tin, nan ta conseha e persona ki paso pa tuma. Hopi biaha esaki ta cay den hopi bon tera.

Stroke bou di hobennan tambe ta lantando cabes, pero esaki ta hopi lamentabel. Y esaki ta door di e estilo di bida cu nos ta hibando. Hopi ta pensa ah, “p’esey ta paga AZV y door di esey mi ta sigui biba un bida loca. Y ora AZV subi su premie, tur hende kier grita, zundra. Pero no ta pensa kico nos mes ta haciendo”, segun Sr. Palm.

Tur cos ta un ‘mindset’ y no por sigui asina. No por sigui asina. Muchanan jong tambe mester pensa ariba nan estilo di bida, hibando un bida ‘roekeloos’ sin pensa ariba e consecuencianan. Nan ta biba pa biba, segun Sr. Azriah Palm, presidente di Fundacion CVA Aruba

