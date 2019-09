Fundacion CVA cu testnan medico diasabra awo na Club San Martin

Fundacion CVA lo bay cuminsa cu nan chekeonan bek cu ta bon conoci den comunidad y e biaha aki lo cuminsa na club San Martin na Santa Cruz diasabra 7 September 2019. y e horario lo ta for di 8 or mainta pa 12or merdia y esunnan cu conoce e diferente testnan cu nos ta haci y lo keda haci esaki asina Sr Azriah Palm a duna di conoce. Lo bay tin algun instancianan presente, BOB, y lo bay ta un primicia unda hende muhenan cu kier haci un cita pa controla nan pecho por haci esaki mes momento. Lo bay tin e compania yama one touch response cu ta un aparato cu ta hopi bon pa esnan cu ta biba nan so debi e ta programa number di hendenan cerca y bo primi e boton nan ta haya esaki.

Lo bay tin compania di bril pa controla e bistanan pa chek e preshon den wowo. Tin mas companianan presente durante e dia aki.

Nos ta enfoca pa mayornan trece nan yiu tambe, debi cu presion halto y diabetico no conoce edad mes cos cu casonan di cancer.

E invitacion ta pa 7 September 2019.

