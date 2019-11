Fundacion Cultura na Honor di Padu Lampe ta pidi cooperacion di henter pueblo di Aruba

Fundacion pa Cultura na Honor di Padu Lampe tin e plaser di informa pueblo di Aruba cu otro aña, na April 2020, “Tata di Cultura” Sr. Padu Lampe lo cumpli 100 aña cu poder di Dios. Relaciona cu esaki, nos fundacion ta planea diferente actividad pa celebra e “Centenario di Padu”. Un di e proyectonan ta publicacion di un bunita buki tocante e carera di Padu como pintor, cu historia, portret y descripcion di e cuadronan di Padu aden. E buki lo bai ta disponibel pa publico local y internacional. Pa motibo di esaki nos ta desea di registra mas tanto cuadro di Padu posibel, y nos ta suplica tur persona of organisacion – na Aruba of den exterior – cu tin un of mas cuadro di Padu, pa notifica nos di esaki mas pronto posibel. Por manda nos un mensahe via email na e adres special pa esaki, cu ta: [email protected] Si ta posibel, nos ta pidi pa inclui den e email un portret di e cuadro, of cualkier informacion disponibel encuanto e cuadronan. Esaki por ehempel por ta e fecha, nomber di e doño, titulo, of kico e cuadro ta representa. Nos ta conta cu cooperacion di e publico pa logra e publicacion valioso aki pa celebra e centenario di Padu optimalmente. Pa mas informacion por tuma contacto cu Fundacion Padu Lampe via email [email protected]

