Fundacion Crijojo Trappers: “Cada donacion ta mas cu bon bini”

Señora Merviné Kock di e proyecto Crijojo Trappers Aruba ta splica cu cada placa cu nan ta haya ta importante paso nan tin un debe caba y e plan ta pa busca solucion pa cu e tema di cacho y pushi riba caya.

E fundacion no ta hayando dje hopi placa ey, nan ta hayando donacionnan aki aya. Dolce Gabbana a haci un recaudacion di fondo pa Crijojo Trappers, como tambe Alina Mansur. P’esey e donacion di Aqua48 ta mas cu welcome. E fundacion ta bezig cu Dierenlot di Hulanda, pa nan por haya un donacion grando for di nan, ya cu Aruba tin 40 mil cacho cu pushi ta biba ariba caya. Ya caba nan tin un aña y mei ta operando, cual mas di mil cacho cu pushi a wordo opera caba. Esaki ta un trabao cu nan ta haci diario conhuntamente cu e veterinario, ya cu nan mester ta hunto cu nan, pasobra cu mester wak cuanto por yega un veterinario, ya cu esakinan tin nan clientenan tambe. Pa dia nan ta opera pa e fundacion, un promedio cinco (cacho of pushi).

Otro siman, hunto cu ARA nan tin un proyecto di 60 pushi pa opera. Ta hopi bestia tin ariba caya, e pueblo mester ta mas consciente. Ta hopi crueldad tin ta pasando, unda cu hende ta pone e cacho mar’e na cadena den solo, sin awa. E fundacion mester bay na e cas hunto cu polis. E ley di Plataforma di Cacho t’ey, e OPV, pero e no ta wordo ehecuta. Tur cacho cu nan coy ariba caya nan ta pone bek, algun ta haya doño. Tur cacho ta haya vacuna, un microchip, nan ta wordo ontwormd y un sterilisacion. Niun cacho no ta wordo poni pa drumi. Solamente si e cacho tin distemper of cancer. E ora ta e dokter ta dicidi.

E problema di Distemper a baha basta, pero e t’ey si. E comunidad ta drumi hopi, nan mester ta hopi mas consciente. Bo tuma un cacho, bo mester vacun’e. Mescos cu bo ta haci bo yiunan. Plataforma Ley di Cacho ta traha den un team y conhuntamente nan ta purba pa e ley wordo ehecuta. Pero e gobierno nobo mester sinta pa nan por reuni cu nan, segun Sra. Merviné Kock, di Fundacion Crijojo Trappers.