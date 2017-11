Fundacion Conserva Area Cristal lo sali na vanguardia di e ciudadano y e naturalesa

Algun siman pasa Fundacion Conserva Area Cristal a wordo lanta. E iniciativa a nace mirando cu ta unicamente un organisacion integro lo por sali na vanguardia di e ciudadano y por laga e voz di naturalesa resona. E desaroyonan di e ultimo lunanan den vecindario di Sero Cristal ta sumamente preocupante. Algun compania ta kere cu nan tin man liber pa haci y deshaci rond di e sero, cu den e ROP ta marca como reserva natural y caminda cu no tin mag di tin niun tipo di construccion, ta wordo maluza door di cobamento y otro actividadnan industrial.

E companianan aki ta ocasiona daƱonan ireparabel na naturalesa y esaki ta trece hopi molester pa e habitantenan den e area como tambe risiconan pa nan salud, debi na e desordo cu tin, despues di oranan di trabao, makinaria pisa, stof, y tambe trafico, desproporcionalmente pisa. Nan no ta dispone di e permisonan necesario y incluso nan ta haci trabaonan pafo di e area di trabao. Casi tur e departamentonan di gobierno di Aruba a wordo contacta desde 4 di Juli, 2017 relaciona cu e menasa cu e trabaonan aki ta representa pa e area aki y su habitantenan, pero solamente algun di nan a reacciona ariba esaki.

E tendencia normal ta di pusha e responsabilidad ariba otro. Departamento di Salud Publico no ta wak e problema relaciona cu e operacion di cement den aire liber. Departamento di Asuntonan Economico no ta controla di e trabaonan cu mester wordo haci y mucho menos si e locacion ta apto pa esaki.

DOW no ta wak cu tin edificio of casnan ta lantando.

DIP no ta na altura di instalacionnan ariba tereno propiedad.

Departamento di Asuntonan Huridico ta constata cu no a otorga hindervergunning, pero no ta haci nada al respecto.

Directie Natuur en Milieu ta traha un rapport cu no ta publico y cu ta disparce despues.

E Mijnverordering, cu ta sumamente anticua no ta wordo modernisa pa evita e erosion di e ultimo pida naturalesa di Aruba.

Directie Arbeid y DPL no ta controla e condicionnan laboral di e trahadonan y no ta tene cuenta cu e siguridad di e bario.

Literalmente, e conseho ta: bay cu polis na e companianan aki y laga nan constata kico ta robes eynan.

En corto, tur e ambtenaarnan aki cu ta disfruta di un salario cu ta wordo paga door di pais Aruba y supuestamente mester haci nan trabao na interes di e pueblo di Aruba, pero nan no conoce nan responsabilidad of nan no ta wordo controla debidamente.

Si en caso e departamentonan concerni dentro di 14 dia no tuma e control adecua den Area Cristal y aplica ley manera mester ta, Fundacion Conserva Area Cristal lo hay’e obliga di hiba pais Aruba den Corte di Husticia door di e posibel accionnan ilegal den relacion cu e habitantenan di e area.