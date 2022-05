Na caminda pa Playa Film Festival di e aña aki fundcacion CINEARUBA ta organisando un nochi di pelicula cu lo rewind bek pa e edicion di 2021. Durante e anochi aki lo presenta algun pelicula di e festival di cine di aña pasa. Personanan cu no a logra wak tur pelicula durante e festival di aña pasa of pa algun motibo no tabata presente durante e festival, awor tin e oportunidad pa disfruta di e miho seleccion di peliculanan di e edicion uno di Playa Film Festival.

E peliculanan cu lo presenta riba anochi aki ta consisti di peliculanan local, peliculnan di Hulanda, Rusia, Francia y Brasil. Tambe lo tin peliculanan di ficcion, documentario y animacion. E programa ta consisti di e siguiente peliculanan: Kima Terra 2 di Ken Wolf, Cuckoo di Jörgen Sholtens, Bon Trabao di Ronney Dotel, Nesting di Marat Valerievich Narimanov, Nos Ta Un di Julie Merencia, The Right Words di Adrian Moyse Dullin, E Soño di Fiesta den Sabana di Jhon Freddy Montoya, Paloma di Alex Reis y Don’t Abandon Me di Desiree G. Croes.

Durante e anochi aki lo duna mas informacion tocante Playa Film Festival di e aña aki. Informacionnan valioso tanto pa e cineastanan, aspirante cineastanan y e publico. Specialmente pa personanan cu tin poco of no conocemento di con pa haci pelicula por beneficia di e anochi aki ya cu lo bay duna informacion tocante e tayernan cu tin planea na juli enfocando riba e personanan cu semper a desea pa haya sa con e arte di traha pelicula ta hinca den otro. Despues di participa na e tayernan, cada participante lo por traha nan peliculanan pa participa na e festival. Tambe durante e anochi aki lo conta kico e publico lo por spera di e programa di Playa Film Festival 2022 y preguntanan por wordo haci tocante e festival di e aña aki.

Actualmente e aplicacion pa participa na e festival di e aña aki ta habri te cu 15 di augustus y personanan cu ta desea di participa por bishita playafilmfestival.com y click riba FilmFreeway pa somete nan pelicula online. Unicamente peliculanan via FilmFreeway lo wordo acepta. Tin un categoria di peliculanan cortico cu ta e cu 40 minuut y un otro categoria di peliculanan largo cu ta di 40 minuut bay ariba. Pa cada categoria lo tin un premio pa e miho pelicula.

E nochi di pelicula lo tuma luga na Ateliers ’89 ta situa na Dominicanessenstraat 34, opuesto diagonalmente di Maria College Mavo. Diasabra 7 di mei porta lo habri 7:30 di anochi y e actividad lo cuminsa 8:00 di anochi.

