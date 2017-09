Fundacion CINEARUBA cu su di tres evento cultural

Diasabra awor lo tuma luga e di tres evento cultural di Fundacion CINEARUBA cu ta consisti di ‘Shortcutz Aruba’ y ‘Rooftop Film Club’. Tur dos evento ta riba e mes un dia y mes un anochi. E diferencia entre nan ta cu ‘Shortcutz Aruba’ ta forma parti di e network internacional di ‘Shortcutz’ cu eventonan na Portugal, Alemania, Hulanda y Brazil. ‘Shortcutz Aruba’ a inicia na juli y e evento ta concentra riba cine cortico pa medio di presentacionnan special di peliculanan cortico procedente di e otro networknan. E version di Aruba tambe ta conta cu un plataforma local unda ta ‘showcase’ e peliculanan cortico di e talentonan emergente. ‘Shortcutz Aruba’ ta brinda e talentonan local un plataforma internacional pa comparti nan peliculanan cu e publico local y internacional. Despues di cada presentacion lo tene un combersacion cu e creador di e pelicula sea den persona of via Skype. Pa diasabra awor ‘Shortcutz Aruba’ lo presenta un pelicula cortico for di Portugal y despues lo papia via Skype cu e director. ‘Shortcutz Aruba’ ta posibel danki na e apoyo di Academy of Fine Arts and Design, Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, VNO, RBC Royal Bank y Culturaruba.

Riba e mes un anochi, ta sigui cu ‘Rooftop Film Club’ un evento cu ta presenta peliculanan cu normalmente no ta pasa den salanan di cine, nan ta mas bien peliculanan independiente, artistico y cine di autor. E pelicula pa diasabra awor ta ‘Julieta’ di e autor Spaño Pedro Almodovar. E concepto di ‘Rooftop Film Club’ ta hopi popular na Inglatera y awor disponibel na Aruba. Despues di un dia caluroso e terasa riba dak ta provee na e bishitante un ambiente relahante y fresco den aire liber bao di e streanan briyante. E proposito di ‘Rooftop Film Club’ ta pa ofrece un alternativa na cine comercial, brindando e publico un experiencia artistico y cultural. ‘Rooftop Film Club’ ta posibel danki na e apoyo di Academy of Fine Arts and Design.

‘Shortcutz Aruba’ y ‘Rooftop Film Club’ ta riba tur prome diasabra di luna. Pa 7’or di anochi e portanan ta habri y e presentacion ta inicia 7.30 di anochi. E evento ta tuma luga na Academy of Fine Arts and Design situa na Ooststraat 2, unda antes tabata Brenchie. Pa mas informacion por bishita www.cinearuba.com.