Fundacion CINEARUBA cu programanan educativo pa mucha, hoben y adulto

E club hubenil ‘Into Acting Youth Club’ ta bek! Na 2015 e club a nace y pronto el a bira e club number uno bao di su miembronan. Na banda di ta un plataforma pa desaroya talento, e club tambe a fungi manera un di dos cas pa su miembronan.

E aña aki e ‘Into Acting Youth Club’ ta forma parti di ‘Youth Can’ Programa di Desaroyo Hubenil Positivo. Involucrando hobenan den actividadnan productivo. Proveyendo oportunidadnan pa desaroyo di habilidad. ‘Youth Can’ ta promove un desaroyo positivo cu ta duna e hobennan e hermentnan pa nan por construi un futuro exitoso.

Miembronan di e ‘Into Acting Youth Club’ 2018 lo tin e oportunidad pa presenta un programa di television hubenil online y tambe actua den un novela pa radio. Ademas di siña actua e miembronan tambe lo siña ‘multitasking’ cu ta masha practico na momento di crea videonan pa YouTube. E focus di e club ta riba desaroyo di talento, desaroyo di habilidad y desaroyo personal. E club tin un duracion indefini y cada aña tin proyectonan nobo unda cu e miembronan por participa.

‘Into Acting Youth Club’ ta ofrece e siguiente desaroyo di habilidadnan: tecnicanan di actuacion pa camera y actuacion di voz, tecnicanan di presentacion, tecnicanan di camera y audio, tecnicanan di conta storia, tecnicanan di mercadeo y diseño.

Riba e aspecto di desaroyo personal, ‘Into Acting Youth Club’ ta fomenta: autoestima, autodisciplina, autodeterminacion, autocontrol, comunicacion, ‘teamwork’ y capacidad pa resolve problema.

E ‘Into Acting Youth Club’ ta consisti di dos grupo: grupo 1 ta pa mucha for 8 te cu 15 aña, grupo 2 ta pa hobennan for di 16 te cu 25 aña. E club ta inicia diabierna 20 di april. Pa mas informacion y pa aplica por bishita e pagina web www.cinearuba.com/youthclub.

Fundacion CINEARUBA ta ofreciendo tambe cursonan di duracion di seis luna cu certificado na final. E prome curso ta di ‘Screenwriting’ cu ta enfoca riba desaroyo di storia pa cine y e contamento di storia den e aspecto visual. Participantenan lo siña e aspectonan tecnico di scirbi script pa cine, pero tambe e apecto creativo y narativo di skirbi script. Durante e curso e participantenan lo skirbi nan propio script.

E curso di ‘Screenwriting’ ta ofrece e siguiente desaroyo di habilidadnan: tecnicanan di desaroya storia, contamento di storia via e medio visual y tecnicanan di skirbi script.

E curso di ‘Screenwriting’ ta inicia diasabra 21 di april y e ta pa hobennan di 15 aña bay ariba incluiendo adulto. Pa mas informacion y pa aplica por bishita e pagina web www.cinearuba.com/courses.

E di dos curso ta di ‘Sound and Music’ cu ta enfoca riba e aspectonan fundamental di zonido y musica pa cine, entre otro zonido di localidad, diseño di zonido, musica pa pelicula, mescla di zonido di pelicula y ‘mastering’. Participantenan lo siña diferente tecnicanan con pa graba zonido sin interferencia, tambe participantenan lo explora diferente conceptonan di ‘film scoring’ y diseño di zonido.

E curso di ‘Sound and Music’ ta ofrece e siguiente desaroyo di habilidadnan: tecnicanan di grabacion di zonido, tecnicanan di composicion, tecnicanan edicion y post-produccion di zonido.

E curso di ‘Sound and Music’ ta inicia diasabra 21 di april y e ta pa hobennan di 15 aña bay ariba incluiendo adulto. Pa mas informacion y pa aplica por bishita e pagina web www.cinearuba.com/courses.

