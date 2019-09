Fundacion CINEARUBA cu diferente programanan creativo pa comunidad

Durante luna di september fundacion CINEARUBA tin diferente programanan creativo pa chikito y grandi. Tur diabierna tin e popular nochi di pelicula na Ateliers ’89 unda tin presentacion di peliculanan cortico local y peliculanan largo di comedia. E peliculanan ta consisti di El mejor verano de mi vida, El desconocido, Lost in Paris y Mi obra maestra. Portanan di Ateliers ’89 situa na Dominicanessenstraat 34, net schuin tegenover di Maria College Mavo lo habri 7:30 di anochi y e peliculanan lo inicia 8:00 di anochi. Entrada na e nochi di pelicula ta completamente gratis. E nochi di pelicula ta posibel danki na e apoyo di

Ateliers ’89 y Playa Liquor & Bottling Company NV. Pa mas informacion tocante e peliculanan semper por check CINEARUBA su pagina di Facebook. Tur persona cu tin peliculanan cortico y ta desea di comparti’e cu un publico, por manda via WeTransfer un copia di e pelicula na [email protected] Tayer di DJ Debi na e interes y peticionnan Fundacion CINEARUBA lo organisa un tayer practico di DJ

tanto pa mucha, hoben y adulto riba Diasabra 28 di September. Grupo 1 lo ta muchanan di 8 pa 12 aña di cual e orario lo ta di 3’or pa 5’or di atardi. Grupo 2 lo ta hobennan di 13 pa 17 aña di cual e orario lo ta di 5’or pa 7’or di anochi. Grupo 3 lo ta 18 aña bay ariba di cual e orario lo ta di 7’or pa 9’or di anochi. Durante e dos ora di tayer e participante lo siña con pa mix canticanan y tambe con pa busca e miho canticanan pa mix na un fiesta of evento. E tayernan lo wordo duna pa DJ Adriano Nanof di Brazil conoci pa toca na clubnan nocturno di Brazil. Pa mas informacion y pa registra por Whatsapp of yama na 560-4804 of por email na [email protected] Competencia di pelicula den 48 ora

Tur persona cu ta gusta pelicula y ta desea di participa na un competencia di traha pelicula den 48 ora por inscribi ainda pa Aruba su prome trahamento di pelicula den 48 ora. E team ganador lo bay representa Aruba na Rotterdam, Hulanda otro aña. E lo ta un experiencia unico unda cu riba diabierna 4 di october cada team lo ricibi e rekisitonan pa por traha nan pelicula den 48 ora. E ta un reto pa por bin cu un storia pa despues graba y edit esaki, pa por keda cla den 48 ora. Un reto cu lo brinda oranan leuk cu bo amigonan y conhunto traha un pelicula cu lo keda mustra na un publico na Wind Creek Crystal Theater riba diahuebs 10 di october. Pa registra por bishita e pagina web

www.48hourfilm.com/aruba.

