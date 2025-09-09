FCFPP ta traha riba un base comunitaria sin fin di lucro riba terenonan educativo y social cu apoyo di CEDE Aruba / BARiO UNICO. Awor a yega e momento pa dedica mas tempo y energia na nos hobenan di Piedra Plat / Paradera y becindario.
Hoben bo ta cla pa pasa un rato super divertido mientras bo ta deskubrí bo potencial? Destiny Youth na Piedra Plat # 50 ta e lugar caminda tur cos lo sosode
cuminsando 12 di September 2025 y lo ta tur diabierna cuminsando 7:30PM. Edad: 12–17 aña.
Lubida boring meetings—nos ta all about: Awesome friends, High-energy sports, Team-building games, Creative & inspirational workshops, Music & Dancing y hopi mas! FCFPP; ta un lugar sigur caminda bo por crese, hari y florese y tin fun cu propósito. Yama bo amigonan y bini forma parti di algo nobo y inolvidabel.
Pa mas informacion tuma contacto na Cell: 699-5545 of E-mail: [email protected] of pasa personalmente na Piedra Plat 50.