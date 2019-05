Fundacion C.V.A. cu chekeo di salud diasabra awo

Sr. Azriah Palm, di Fundacion C.V.A. (Stroke/Ataca Celebral) lo tene su acostumbrado dia di chekeo di salud den e bario di Sta. Cruz.

Ta haci un yamada na esunnan cu ta biba den bisindairo y tambe pueblo en general, pa bin haci nan chekeo. E fundacion ta haci esaki, ya cu e parti principal cu ta focus ariba dje, ta pa preveni stroke. Stroke no conoce edad. E manera pa preveni esaki ta door di haci un chekeo. No ta asina cu ora cu haya e resultado, ta e fin di mundo. E ta djis pa bo sa, con bo situacion ta. Y semper y cuando ta duna conseho pa acudi na dokter di cas. Pa asina e dokter di cas, por mandabo haci mas test y asina saca afo kico ta e problemanan.

Un probelma cu e fundacion ta haya durante nan actividad, ta cu personanan cu ta bebe pildo di presion ta salta di bebe un pildo. Un dokter di cas no ta prescribi un remedi pa awe si y mañan no. Y pa ta honesto, p’esey presion halto ta e silent killer. Na momento cu cuminsa haya sintoma, ya caba ta mita caminda pa bay ‘ariba’. Esey kier preveni. Loke kier duna como conseho pa parti mainta, ora ta desayuna, pone nan pildo hunto cu e desayuno. No ta pasobra cu bo ta sintibo bon awe, bo no ta tum’e. E tin su risiconan cun’e. Y esey ta loke kier preveni. Y si wak bon, e temporada calor aki, cual por hunga un rol hopi grandi, cu si bo no ta bebe suficiente, y bo no ta haci actividad fisico suficiente, haci actividad fisico den cas pa asina minimalisa e riesgonan di un malesa cardiovascular.

Na Centro di Bario Brazil, nan a haya mas o menos 105 persona. Si wak bon , e grupo cu atende e actividad aki ta hendenan mayor di edad. E ta algo di aplaudi, pasobra cu kisas nan no tin manera pa yega na nan dokter pa haci un chekeo. Y p’esey fundacion CVA ta focus pa drenta e comunidad. Y te awo e reaccion ta hopi positivo y nan lo bay bek Brazil, dia 29 di juni, ta pendiente. Pero esey no ta kita afo cu nan por bay otro caminda cu nan wordo pidi. E response ta hopi positivo.

Diasabra awo, 18 di mei 2019, CVA lo ta na Club Sportboys di 8 or di mainta pa 12 di merdia. Nan lo haci e chekeo regular, presion, sucu, circuvelencia, tambe lo t’ey Aruba Vision Center pa ta e actividad. Lo haci chekeo di bista. Tambe Botica di Servicio tambe t’ey. Stichting BOB cu tambe ta pa prevencion di cancer di pecho. Medicosmetics lo bin cu Cure Aloe, un producto nobo.

Door cu e luga ta chikito, mester a haci’e poco mas chikito.

Aruba henter ta keda invita pa diasabra awo di 8 or pa 12 or. Por bin na yuna pero si a come algo, esey no ta problema. Dos ora despues cu come, e nivel di sucu mester regula. Esey ta hopi importante pa hende tene cuenta cun’e. Personanan cu bin haci chekeo lo haya un paspoort y na e siguiente chekeo nan por bin cun’e y tambe bay nan dokter di cas, pa e dokter pro haci un follow up.

E parti di prevencion, esey mester bira un palabra cu mester cuminsa uza diario, pa cuminsa minimalisa e cantidad di malesanan cardiovascular cu Aruba tin, cu si sigui asina, lo aumenta. Pa aña mas o menos 250 caso di stroke na Aruba, cu ta hopi halto pa nos isla. Mayoria biaha kico ta e causa ta e presion halto y nos estilo di bida. Ora cu cambia esaki, e resultadonan lo cambia tambe. Y aki kier yega. Mester tum’e na serio, pa biba poco mas largo y saludabel. Esaki tameb lo yuda baha e gastonan di AZV. Si sigui asina, lo mester paga un prima mas halto, segun Sr. Azriah Palm, di Fundacion CVA.

Comments

comments