Fundacion ‘Bridging the Natural Bridge’ a firma un MoU cu AIB Bank N.V.

E fecha 2 di September 2005 ta un fecha cu Aruba semper lo recorda. Ariba e dia aki Aruba su Natural Bridge a cay den otro. Noticia di e collapse a atrae hopi local na e sitio pa mira loke a resta di un atraccion hopi popular riba nos isla.

Aruba su Natural Bridge, cu tawata un pida di un cueba antiguo forma di piedra coral, tabata midi 7.6 malto y 30 m largo. Miles di turista tabata crusa e brug tur aña y keda asombra pa su bunitesa. Pa hopi aña e imagen di Aruba su Natural Bridge a wordo usa pa promove nos isla. Te dia di awe turista y local ta keda bishita e sitio.

Ta for di un tempo caba tin un grupo ta trahando intensivamente hunto tras di cortina pa por realisa un projecto pa restablece e sitio aki como un atracción adicionalmente na brug natural aki.

E idea pa e proyecto aki a sali di e comandante di Marinierskazerne. E proyecto ta encera construccion di un brug publico nobo y innovativo, cu materialnan duradero cu por wordo instala riba e Natural Bridge derumba actual. E ta representa un brug entre pasado y presente.

Pa realisa e Projecto a establece un fundacion cu e meta pa crea un atraccion adicional na e Natural Bridge. E proyecto aki lo contribui na e desaroyo social economico di nos isla.

Despues di a consulta cu gobierno ariba e importancia di e realisacion di e proyecto aki pa Aruba pa un sostén inicial, e fundacion a aserca AIB pa asisti y sostene e fundacion cu su experticio extenso den maneha proyecto.

Pa por duna inicio formal na e projecto aki y pa pusha den dirección di ehecucion, recientement 21 di juni 2019 e fundacion ‘Bridging the Natural Bridge’ a firma un Memorandum of Understanding cu AIB Bank N.V. (AIB) pa maneha e ehecucion di e proyecto Natural Bridge. E brug nobo ta solamente pa peaton y ta bai por carga aproximadamente 500 persona. Turista y local lo por contempla y admira e bunita brug nobo, e Natural Bridge original y paisahe rond di e Natural Bridge.

