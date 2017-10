Fundacion Bon nochi drumi dushi ta presenta: E piscado y su casa

E piscado y su casa ta e di tres obra cu e elenco di Tanto Cuenta lo presenta diadomingo awo, 22 di october den Cas di Cultura pa 4.00pm.

E storia ta basa riba e storia original The Fisherman and his wife, traduci y adapta pa Desiree Correa, director di escena di Tanto Cuenta. E storia ta adapta na un forma crioyo, cu nombernan crioyo y situacionnan reconocibel pa nos cultura. No ta tur dia un piscado tin e suerte di gara pisca pa hiba su cas. Pero un dia e ta gara un pisca enorme, cu pa strañesa di tur hende ta resulta di ta un prins den curpa di un pisca. E prins ta roga e piscado pa lag’e bay y ta priminti di cumpli cu tur deseo di e piscado. Contrario na e piscado humilde, e storia su culminacion ta unda e casa di e piscado, no ta keda contento cu loke e tin, sino kier biba un bida cu no ta cuadra cu su situacion. Mirando e oportunidad di probecha di e sinceridad y poder di e prins, ta keda exigi pa haya cada dia mas. Di un cas chikito banda di lama, e ta exigi pa bay biba den un cas grandi cu hopi mata y di un cas grandi cu hopi mata, e ta exigi pa haya un paleis cu cria pa sirbie.

E storia aki a lanta biaha pasa basta conmocion den e publico, unda cu e muchanan, cu ta mira e inhusticia di e casa di e piscado, tabata categoris’e como mal hende. Por a mira nan malcontento cu e exigencianan di e señora y tabata demostra esaki door di grita pa para e señora di su actonan. Aki ta unda cu e storia ta duna un balor agrega na esun cu e tin caba, di laga e publico disfruta di un bon actuacion di un Cuenta di Hada, unda tambe e ta haci e publico critico, pa no acepta situacionnan inhusto cu por presenta den un comunidad.

Lesnan moral y hopi mas, un publico amante di Cuentanan di Hada lo disfruta durante e funcion di diadomingo awor den Cas di Cultura.

Fundacion Bon Nochi Drumi Dushi kier gradici e patronisado principal Unoca y sponsernan manera Directie Cultuur, AAA, Aruba Bank, Flora Market, Pro Graphics, Elite Productions, Bright Bakery, Cas di Cultura y Boogaard Assurantiën pa nan colaboracion cu e actividad aki. Tambe FBNDD kier gradici tur voluntario cu a pone nan disponibel pa yuda: cu benta di carchi, patras di stage, den camerino, makiya e elenco , e coreografo, e tecniconan di Cas di Cultura, e diseñado grafico, Desiree Correa y specialmente e elenco, cu sa di pone tres bon presentacion pa nos muchanan.