Fundacion Bon Gobernacion : Un biaha mas, RST-1

Siman pasa, ministro di Husticia (minHus) a reacciona riba mi articulo ‘Un RST autonomo!?’ di dos siman pasa, pa locual mi kier expresa mi gratitud. Den su articulo den forma obhetivo, manera nos ta custumbra di dje, el a duna su punto di bista riba algun ponencia cu el a considera no -corecto y ofensivo. Mi ta contento di esey. Si di berdad e ta serio, locual mi no ta duda, y e ta dicidido pa cambia e rumbo, esey ta bon noticia pa (siguridad di) ciudadania di Aruba, entre cual mi mes. Asina mes tin algun punto cu ta merece mas tension.

Inhusto?

MinHus ta irita pa motibo di mi ‘ponencia inhusto cu relacion cu figura y organisacion criminal riba e nivel di mas halto den e parti Caribense di Reino tawata lo mas normal na mundo, un ke otro cu aparente conocemento/coperashon di minHus’. Recientemente US State Departmente a publica su (International Narcotics Control Strategy Report’ tocante e lucha contra labamento di placa. E biaha aki tambe a dedica tension na e islanan Caribense di Reino. Den su descripcion tocante e practica di labamento di placa riba nivel mundial y e lucha contra esaki, ta menciona e persecucion penal y e condenacion di un ex- prome ministro di Corsou. Knipselkrant di Corsou a duna un analisis extenso di e colaboracion entre mundo baho y esun ‘normal’ (http://www.knipselkrant-curacao.com/kkc-blog-machtsstrijd-curacao-ontbrandt-de-onderwereld-infiltratie-in-de-vdc/). E dos ‘incidentenan’ aki ta duna un indicacion di e situacion actual, pero den pasado tipo di ‘incidentenan’ asina tambe sa pasa. Na Hulanda esey a conduci na e denominacion di Antia Hulandes como un neishi di bandido. Naturalmente e pregunta ta keda si ta trata di excepcion of regla…

General

E situacion na Sint-Maarten di ningun manera ta miho. Al contrario. E situacion aki ya ta asina pa decada y ta forma parti di e cultura politico tradicional. Aruba tampoco tawata forma un excepcion di su partnernan Caribense. No ta por nada cu dos di su prome minHusnan (y un prome ministro) a keda describi extensamente na un forma negativo den e rapport ‘Veiligheid en integriteit van Aruba: context en perspectief’ di Servicio di Siguridad Arubano (AVD). Riba dje dos minHus di dos gabinete consecutivo di color politico diferente a ricibi un ‘instruccion’ (aanwijzing/KB) di parti di gobierno di Reino pa motibo di ‘maneho dudoso’. Pero e ultimo gabinete di AVP tambe a negosha riba ‘e nivel di mas halto’ cu partner/empresa/pais corupto tocante contracto importante. Finalmente, un colega actual di minHus t’ e cu apenas algun tempo pasa tawatin ‘relacion amistoso’ cu un exponente di nos ex-partner di Reino cu mientrastanto ta wordo cualifica dor di investigado como estado criminalisa. Awendia e partner ey ta sinta su castigo den prizon na EEUU pa motibo di entre otro traficacion di droga (http://werkgroepcaraibischeletteren.nl/wordpresssite/wp-content/uploads/2017/03/SME-A-Criminalized-State.pdf). Pues ta trata di un gran mayoria di nos añanan di Status Aparte. Pa ningun minHus esaki tawata desconoci. Pues sin mas ta trata di conocemento, mientras cu por culpa varios ministro tambe di coperashon.

Transparencia

Den tur esaki, financiamento (for di fuente dudoso) di partido politico a hunga un papel importante. Den esaki, e minHus actual por efectua un cambia grandi dor di publica e financiamento extenso di su propio partido durante e ultimo eleccion. P’esey e no tin mester di warda introduccion di e ley pa financiamento di partido politico cu tur partido grandi ta bin primintiendo ya caba pa algun decada. Riba dje, aunke sea pa kita tur duda tocante integridad di su predecesornan, e lo por boga pa duna un bista den (parti di) e rapportnan di AVD. Como cu no ta na interes general pa (keda) proteha ministro dudoso, no por sigui sconde esaki pa wowo di pueblo a base di e pretexto di ‘secresia’.

Generalidad y Autonomia

Pero no ta trata solamente di algun caso di por ehempel e gabinete Mike Eman-2 of di algun caso of di minHus individual, sino di fayo constante di gabinete completo durante e ultimo tres decadanan. Nan a faya riba un escala grandi y den tur sentido cu daño enorme pa comunidad. Te leu cu nos sa, ningun minHus a opone contra esaki.

Di e manera aki, Aruba a prueba di no ta cla (ainda) pa carga su autonomia cu el a lucha asina duro p’e. Di ningun manera esey kier men cu awor e lo mester entrega esaki anto. Locual si e ta nifica ta, cu gobierno/gobernante lo mester posesion su mes mas modesto, mester realisa su mes su fayonan y a base di un identificacion di e fayonan mester compone un plan cla y ehecutabel pa desaroyo di un autonomia responsabel riba tur tereno di maneho. Si ta resulta necesario pa pone e responsabilidadnan di e diferente partner- y structuranan p’esey ‘on-hold’ of pa limita nan temporalmente na interes di comunidad (manera ta e caso awor cu finansas bou di supervision di Caft), anto lo mester haci esey.

UN BIAHA MAS…RST-2

Minamento (di estado)

Mi ta di mesun opinion cu minHus cu e pasonan cu el a tuma pa combati criminalidad ta prometedor. Ta lamentabel si cu funcionamento di un Ekipo pa Combatimento di Minamento (di Estado), manera ta e caso caba na e otro islanan, no a tuma luga ainda na Aruba. E pregunta ta si e argumento di ‘autonomia’ ta(wata) suficiente argumento p’esaki. Den e cuadro aki, e intencion di mi prome articulo tocante RST ta bira cla. Mas y mas, investigacion di tipo di instancia asina ta enfoca riba ‘criminalidad gubernamental’ y ‘minamento di Estado’ di parti di funcionario di gobierno. Inevitablemente ta trata aki di miembro di partido/coalicion di minHus. Mester exclui di antemano y di un maneho completo eventual metemento di minHus cu e proceso di investigacion pa motibo di interes/’capricho’ politico-partidista y/of proteccion di posibel financiado dudoso di partido. Pasobra lamentablemente esaki lo por resulta den ‘proteccion di baho mundo’, manera ya caba a tuma luga varios biaha den pasado. Specialmente den nos comunidad di escala chikito cu liña personal cortico, no por exclui ‘influencia ministerial’, no importa e bon boluntad y profesionalidad di e minHus concerni.

Conocemento y mantencion di ley

Mi ta completamente di acuerdo cu minHus cu mi conocemento di Statuut, nos Constitucion y demas ley ta laga (hopi!) di desea, sigur den comparacion cu su conocemento. Asina mes mi sa lo suficiente pa realisa mi mes cu ya caba for di comienso di nos Status Aparte, nos (partido) politiconan a viola structuralmente, aña aden, aña afo, yen di stipulacion di ley for di tur e fuentenan legal ey. Sinembargo, nunca mi a tende nos minHus al respecto. Mientras cu esey lo mester ta su prome punto di enfoke. Pasobra (bon) ehempel lo tin siguido. Asina, segun Conseho di Consulta, e presupuestonan di 2018 di practicamente tur departamento, inclusivo esun di minHus, tawatin varios fayo legal. Cu excepcion di e di dos departamento en cuanto embergadura (esta di Enseñansa), cu por cierto ta bou di responsabilidad di un partido y un gobernante sin ningun experencia gubernamental, pa di prome biaha den historia di Aruba, a cumpli cu e exigencianan legal. Esey no tanto ta bisa algo di e partido/gobernante en cuestion, sino mas bien di e otro partido-/gobernantenan cu ‘experencia gubernamental’ di hasta algun decada. E caracter structural di tur e fayonan ey ta duna sospecho di intencion premedita, locual ta un asunto serio.

Fata morgana?

Pues, mi alegato no a ‘cay completamente for di shelo’. Mi investigacionnan durante e ultimo añanan a base di tur e recomendacionnan oficial di nos instancianan di conseho y control nacional y internacional a convence mi cu integridad dentro y di nos gobiernonan desde Status Aparte te cu e ultimo gabinete Mike Eman-2, ademas di e otro islanan, no tawata un asunto logico. Al contrario! Funcionario cu mas experticio huridico y financiero- economico di instancia di conseho/control a constata cu nos rapportnan ta duna un imagen apenas superficial pero cu ‘ e realidad ta hopi pio’! No solamente na Aruba, pero tambe na e otro islanan! P’esey tambe mi ‘ponencia di un imagen generico’ di e calidad di gobernacion den Reino Caribense. Den e cuadro aki mi ta haci un apelacion na minHus pa stimula terminacion di e ‘deber di secresia’ di (ex-)funcionario y di e caracter secreto di documentacion pa asina describi un imagen mas realistico di calidad di gobernacion na Aruba durante e ultimo 31 añanan.

Pa termina

Den articulo anterior despues di comienso di e gabinete Wever-Croes, mi a indica cu mi ta contento cu bon gobernacion y integridad ta punto di enfoke di e maneho. Lamentablemente, segun mi, no ta pone e intencionnan ey suficientemente den practica. Por ehempel, e resultadonan di e proceso di screening ta completamente opaco, mientras cu tawatin basta duda tocante e ministeriabilidad di candidato. Ta di spera cu minHus aunke sea laat, por yena e bashi aki den cuadro di e transparencia cu a priminti. Ademas ta recomendabel pa minHus duna un declaracion tocante e incidencia halto di e tantisimo famianan (cercano) dentro di e circulonan di ministro. Pasobra di e manera aki ta rek e criterionan di bon gobernacion di tal forma cu a bira imposibel pa papia drechi locual ta full robes. hasta pa hende cu ta dispone di conocemento y calidad huridico special.

